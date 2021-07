Sechs Dresdner Sportler bei Olympia 2021 in Tokio

Kunstvoll hinein, kraftvoll hindurch und konzentriert über olympisches Wasser wollen sechs Dresdner Sportlerinnen und Sportler bei den Sommerspielen in Tokio, dieam 23. Juli beginnen.

Ins Wasser springen Tina Punzel, Martin Wolfram und Lena Hentschel. Sie kämpfen um Medaillen im Wasserspringen. Auf der Regattastrecke in der Bucht von Tokio geht es für Tom Liebscher und Karl Schulze ebenfalls um Medaillen. Beide wollen an die Erfolge im Kanurennsport und Rudern bei den letzten Olympischen Spielen anknüpfen. Und auch der sechste für Olympia qualifizierte Dresdner Sportler wird sich mit Wasser auseinandersetzen: Beim 3000-Meter-Hindernislauf muss Karl Bebendorf ein 3,66 Meter langer Wassergraben überqueren.

Nachdem die Wettkämpfe im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurden, hatte die Landeshauptstadt Dresden die bestehenden Sportstipendien verlängert. Um für die Olympioniken eine mögliche Infektion mit dem Corona-Virus so kurz vor der Abreise auszuschließen, wurde jetzt auf eine öffentliche Verabschiedung verzichtet . Die Olympioniken erhielten stattdessen Grüße in Form eines gut gefüllten Dresden-Gymbags mit auf die Reise. Für September ist ein Sportempfang mit der Würdigung der Dresdner Olympiateilnehmer geplant.

Für Kanute Tom Liebscher sind es die zweiten Olympischen Spiele. 2016 gewann er in Rio Gold im Kajak Vierer (K4) über 1.000 Meter. 2021 startet er ebenfalls im K4, diesmal über 500 Meter mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe und Max Lemke. Erklärtes Ziel der Olympiabesetzung von 2016 ist erneut die Goldmedaille.

Zeitplan. Am Freitag, 6. August, 3.30 Uhr unserer Zeit beginnt der Vorlauf, am 7. August, 3.14 Uhr das Halbfinale und 5.19 Uhr das Finale.

Auch Wasserspringerin Tina Punzel hat schon Olympia-Erfahrung. Sie startete bereits 2016 in Rio. Sie tritt in drei Disziplinen an: 3-Meter-Synchron, 10-Meter-Synchron (mit Christina Wassen) und 3-Meter-Einzel. Auch sie möchte gern eine Medaille mit nach Dresden bringen.



Beim 3-Meter-Synchron springt Tina Punzel mit Lena Hentschel. Diesen Sprung vergoldeten sich beide Sportlerinnen im Mai bei der EM in Budapest.

Tina Punzel und Lena Hentschel gehen am 25. Juli, 8 Uhr an den Start. Zwei Tage später springt Tina Punzel dann mit Christina Wassen vom 10-Meter-Turm. Am 30./31. Juli und 1. August folgen die 3-Meter-Einzel-Wettkämpfe, jeweils ab 8 Uhr. Das sind angenehmere Zeiten zum Mitfiebern und Daumen drücken.

Für Wasserspringer Martin Wolfram ist es bereits die dritte Olympiateilnahme. 2016 erreichte er in Rio den 5. Platz vom 10-Meter-Turm, 2012 in London wurde er 8. Mit der erneuten Olympiateilnahme geht für Martin Wolfram ein Traum in Erfüllung. Nach Schulterverletzungen und vielen Operationen startet er dieses Mal im Wettkampf vom 3-Meter-Brett am 2./3. August. Sein Ziel ist das Finale.

Leichtathlet Karl Bebendorf hat sich über das Punktesystem für Tokio qualifiziert – Olympia-Premiere! Zuvor konnte er die Deutscher Meisterschaft für sich entscheiden und wertvolle Punkte für die Olympia-Qualifikation sammeln. Er startet am 30.7., 2 Uhr im 3000-Meter-Hindernislau, das Finale wäre am 2. August.

Ruderer Karl Schulze ist gleich zu Beginn der Olympischen Spiele dran und hat Großes vor. Schulze startet im Doppelvierer mit Max Appel (Sport-Club Magdeburg), Hans Gruhne (Ruder-Club Potsdam) und Tim Ole Naske (Ruder-Gesellschaft Hansa Hamburg) und möchte das Triple schaffen. Das heißt: Drei Mal olympisches Gold im Doppelvierer. Am 23. Juli, 4.30 Uhr ist der Vorlauf, am 25. Juli wird im Halbfinale gekämpft und am 27. Juli, 2.58 Uhr geht es um die Medaillen.