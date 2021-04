Neuer Wochenmarkt am BÃ¶nischplatz

Is it possible to http://www.pflegeboersen.de/?algerbra-homework-help cheap and get outstanding results? Only at Buy Essays Cheap. Get personal academic assistance from real experts Die Johannstädter finden hier ein breites Sortiment regionaler und gesunder Produkte – von Obst und Gemüse über Fleisch und Fisch bis hin zu Suppen und Kräutern sowie Imbiss.

Der zwölfte Dresdner Wochenmarkt hat einige Besonderheiten aufzuweisen: »Der neue Standort ist bei den Händlern vorab so gefragt, dass wir mehr Händler als Standplätze haben. Wir werden also von Woche zu Woche ein bisschen Abwechslung in das Sortiment bringen«, sagt Madeleine Megyesi-Lukaß, Leiterin Wochenmärkte in der Niederlassung Dresden der Deutsche Marktgilde.

Der Wochenmarkt Bönischplatz ist der erste seiner Art, bei dem Partner aus direkter Nachbarschaft an der Ausgestaltung mitwirken. Die Deutsche Marktgilde und der Johannstädter Kulturtreff organisieren gemeinsam wechselnde Höhepunkte, die sich in das städtische Umfeld einfügen. Den Anfang machte zur Premiere am 14. April Zafran Catering mit kaukasischer und syrischer Küche.

Auch Cityimker Ingolf Döhnert shwärmt von Standortvorteil: „Ich habe m Dresdner Stadtgebiet und im näheren Umland an mehreren Standorten meine Bienenvölker platziert, so auch in der Johannstadt, ganz in der Nähe des neuen Wochenmarktes am Bönischplatz. Damit möchte ich die Anwohner für die bedrohten Bienen sensibilisieren und freue mich, meinen Honig nun auch vor Ort in der Johannstadt anbieten zu können. Außerdem halte ich auf meinem Hof Hühner, die ausreichend Auslauf auf einer Streuobstwiese haben. Die Eier verkaufe ich ebenfalls auf dem Wochenmarkt am Bönischplatz."

Der Bönischplatz bietet nicht nur einen Wochenmarkt, sondern auch ein offenes WLAN-Netz. Neu sind ebenfallsein MOBIpunkt der Verkehrsbetriebe (DVB) in Kooperation mit TeilAuto, Nextbike und SachsenEnergie.

Weitere Wochenmärkte gibt es an der Lingnerallee, auf Schiller- und Wasaplatz, Alaun- und Münchner Platz sowie am Jacob-Winter-Platz. Hier ist eine Übersicht zu finden.