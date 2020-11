Juwelenraub: 40 Hinweise auf flÃ¼chtige BrÃ¼der

When writing the Posting Resume , focus on different methods that will help you succeed or you can get our professional help. Nach den weiteren dringend tatverdächtigen Brüdern Abdul Majed Remmo und Mohamed Remmo (beide 21) wird intensiv und öffentlich weitergefahndet. Bislang sind laut Polizei rund 40 Hinweise aus der Bevölkerung zu möglichen Aufenthaltsorten eingegangen. Eine heiße Spur sei bislang nicht darunter.

Kritik daran, dass nicht alle fünf Tatverdächtigen festgenommen werden konnten, weist die Polizeidirektion Dresden zurück. "Das Bewegungsverhalten der Zielpersonen war nur sehr begrenzt vorhersehbar. Auf entsprechend dynamische Entwicklungen war während des gesamten Polizeigroßeinsatzes lageabhängig und unverzüglich zu reagieren."



Bei der Großrazzia der Staatsanwaltschaft Dresden und die Dresdner Polizei am 16. November in Berlin-Neukölln, an der über 1.600 Polizisten im Einsatz waren, wurden insgesamt 20 Wohnungen, zwei Garagen, ein Café sowie mehrere Fahrzeuge durchsucht. Dabei wurden Werkzeuge und Speichermedien (u.a. Festplatten, Computer und Handys) sicherstellen. Darüber hinaus fanden Einsatzkräfte in einigen durchsuchten Wohnungen Macheten, Äxte und Schreckschußwaffen.