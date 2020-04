Frauenkirche: Ostergottesdienst online und per TV

Verkaufte Karten als Guthaben behalten

Dresden. Mitte März kam das Aus: Um die Anste­ckungsgefahr mit dem Corona-Virus zu reduzie­ren, untersagt der Frei­staat Sachsen den Betrieb kultureller Einrichtungen bis zunächst 19. April. Wie gehen die privat geführten Theater damit um? Hoppes Hoftheater in Weißig: »Wir hoffen, dass wir im Juni, Juli und August wieder spielen könnnen«, so Schauspie­ler Dirk Neumann (Kängu­ru-Chroniken). Bereits im Vorverkauf gekaufte und bezahlte Karten bleiben als Guthaben erhalten, das die Zuschauer für späte­re Veranstaltungen nach Wahl nutzen können. »Bis dahin«, so Schauspieler Dirk Neumann (Känguru-Chroniken), »proben wir, solange es noch geht.« Oscar Hoppe (23), der Enkel von DEFA-Legende Rolf Hoppe († 2018), der in Berlin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch studiert, schreibt momentan seine Diplom­arbeit. Sein geplanter Ur­laub an der Ostsee ist ohnehin gestrichen, weil die Inseln alle dicht sind. »Da wird stattdessen Bü­roarbeit verrichtet und die Technik gewartet« Dresdner FriedrichstaTT Palast: »Natürlich trifft uns dieser Schritt hart. Für unser Haus ist es ohnehin eine Herausfor­derung, da wir alle Kosten (Miete, Strom, Gehälter, Künstlerhonorare) aus­schließlich über unsere Karteneinnahmen bestrei­ten. Unsere Künstler sind freischaffende Schauspie­ler, Musiker, Kabarettisten, die ihren Lebensunterhalt von den Auftritten bestrei­ten und nun in die gleiche prekäre Situation geraten wie wir. Daher wäre es für uns eine große Un­terstützung und Freude, wenn Sie bereits gekauf­ten Tickets nicht zurück geben. Wir versuchen, alle Vorstellungen nachzuho­len. Vielleicht ist es Ihnen eventuell möglich, Ihre Tickets als Spende zu be­trachten, um unser Haus so zu unterstützen und durch die Krise zu helfen«, so die Geschäftsführung. Comödie Dresden: »Ins­besondere für private Kultureinrichtungen, die ohne öffentliche Gelder den Spielbetrieb stemmen müssen, ist die momen­tane, ungewisse Situation eine große Herausforde­rung. Wir versuchen un­ser Publikum dafür zu sensibilisieren, was eine Unterbrechung des Spiel­betriebes für Kulturveran­staltende bedeutet: Vor al­lem die Ticketeinnahmen sind eine wichtige Säule des Kulturbetriebes, die vorübergehend wegbricht – die wirtschaftlichen Auswirkungen können wir derzeit nur vorsichtig schätzen.« Schauspielerin Dorothea Kriegl (34) probt derweil trotz Social Distan­cing für das Stück »Bonnie & Clyde« auf besondere Art: »Via Skype gehe ich mit meinem Spielpartner Christian Kühn Text und Szenen durch.« Herkuleskeule Dresden: »Als es heiß herging bei unseren Vorstellun­gen und nach umjubelten Gastspielen in den großen Theatern hab ich mich schon manchmal bei dem Gedanken ertappt, wie schön wäre eine Ver­schnaufpause. Und plötz­lich ist sie da – als Voll­bremsung und ich merke, für mich als Unruhegeist ist das eine Zumutung. Schafft es die Keule wie schon so oft auch diesmal wieder durch die schwie­rigen Zeiten? Für uns Kabarettisten gibt es ja in der Krise jede Menge Fut­ter. Im Moment fehlt uns aber das Publikum. Das ist wie kalter Entzug. Da freut es mich umso mehr, wenn beim Einkauf mit Handschuh und Mund­schutz Leute zu mir sagen: »Hoffentlich spielen Sie bald wieder. Wir brauchen unsere Keule«.

