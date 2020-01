E-Scooter: Jetzt ist auch TIER Mobility in Dresden am Start

ASB-Tagespflege Prager Zeile lädt ein

Dresden. Seit 2. Januar gibt es in der Innstadt eine neue Tagespflege für Senioren. Die Einrichtung befindet sich in der Prager Zeile und bietet 17 Plätze. In den Räumlichkeiten war bisher eine Seniorenbegegnungsstätte ansässig. Betrieben wird sie von der ASB Dresden & Kamenz gGmbH. Kennenlernen am 21. Januar Was erwartet die Besucher einer Senioren-Tagespflege? Kann man die Einrichtung auch tageweise nutzen? Welches Budget stellt die Pflegekasse generell zur Verfügung? Am 21. Januar lädt die ASB Dresden & Kamenz gGmbH von 15 Uhr bis 17.30 Uhr zu einem Informationsnachmittag in die neue Tagespflege in der Prager Zeile ein. Die Räumlichkeiten können gesichtigt werden, es gibt Infos zu Hol- und Bringediensten, Mahlzeiten und den Angeboten für die zu betreuenden Senioren. Weitere Infos unter 0351/323 5124.Eine Tagespflege ist ein teilstationäres Angebot, das wochentags zur Verfügung steht. Hier werden pflegebedürftige Menschen betreut und gefördert, die grundsätzlich zu Hause leben. Morgens und am Nachmittag werden die Senioren mit einem Fahrdienst zur Pflege und nach Hause zurück befördert. Der Besuch der Tagespflege ist täglich möglich, es können aber auch ausgewählte Tage vereinbart werden. Neben der professionellen pflegerischen und medizinischen Betreuung bietet die Tagespflege auch ein umfangreiches aktivierendes Programm an wie z.B. Zeitungsschau, Rätseln, Basteln oder Ausflüge. Für die Finanzierung in der Tagespflege stellt die Pflegekasse für jeden Pflegebedürftigen ein vom Pflegegeld unabhängiges Budget bereit.