Dresden Monarchs – Spielplan steht

Der Dresdner Kader der Königlichen schwitzt aktuell in Trainingshallen und Fitnessstudios. Der Trainer derMonarchs sichtet Spieler und steckt derzeit mit mehreren interessanten Spielern in Verhandlungen. Die Geschäftsführung des sächsischen Bundesligisten vermeldete jüngst die ersten internationalen Wiederverpflichtungen. Mit A.J. Wentland, Tim Jesse Hagmann und KeVonn Mabon konnten zentrale Säulen der letzten Saison gehalten werden. Es läuft demnach bei den Monarchs – und zwar nach Plan.

In drei Monaten startet das Team von Cheftrainer Ulrich Däuber mit einem Testspiel in die Saison 2020. Bereits am 2. Mai beginnt schließlich für Dresden die GFL-Saison.

"Der GFL-Spielplan und damit auch unser Plan für die Saison steht. In sieben Heim- und sieben Auswärtsspielen wollen wir auch in diesem Jahr unser Ticket für die Playoffs lösen, die am 19. beziehungsweise 20. September beginnen werden. Unser großer Traum ist natürlich erneut das Erreichen des German Bowl, der am 10. Oktober in Frankfurt am Main stattfinden wird. Doch bis dahin liegt noch ein langer und steiniger Weg vor uns.

Favorit sind auch 2020 wieder die Teams aus Braunschweig und Schwäbisch Hall. Als Underdog fühlen wir uns aber pudelwohl und freuen uns auf eine hoffentlich spannende Saison", berichtet Jörg Dreßler, Geschäftsführer der Dresden Monarchs.

Neu dabei in der GFL Nord sind in diesem Jahr die Elmshorn Fighting Pirats. Dem 1991 gegründeten Team gelang im vergangenen Jahr mit einer Bilanz von zwölf Siegen und zwei Niederlagen der Aufstieg in die GFL.

Schon jetzt lohnt sich der Kauf der Dresden-Monarchs-Saisontickets an den Vorverkaufsstellen der Stadt, im Trainingszentrum der Königlichen oder ganz bequem >>HIER<<