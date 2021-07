Wohnhausbrand in Neukirch/Lausitz fordert Kameraden

When you Best Resume Writing Services Chicago Yelps help, you can trust in our expertise to deliver a top-grade essay. With years of experience, our expert writers craft pertinent papers bound to earn your professors praise. Get in touch with us today and write your own story of success. Am Sonntagmittag, gegen 11:20 Uhr, kam es in Neukirch/Lausitz zu einem Wohnhausbrand auf der Steinhübelstraße. Schon beim Eintreffen der Wehren drang dichter Rauch aus dem oberen Dachgeschoss heraus. Beim Einsatz wurden zwei Bewohner verletzt, da sie noch Wertgegenstände aus dem Haus bringen wollten.

Insgesamt waren am Einsatzort 90 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Neukirch/Lausitz, Wilthen, Putzkau Steinigtwolmsdorf, Ringenhain, Weifa und Tautewalde sowie der Kreisbrandmeister im Einsatz. Die Polizei sperrte die Straße weiträumig ab und ein Rettungsdienst mit Notarzt behandelte die verletzten Personen.

Zur genauen Brandursache konnte die Polizeidirektion Görlitz keine Angaben machen. Brandursachenermittler haben ihre Arbeit bereits aufgenommen.

Das Haus ist durch den Brand und den Löscheinsatz unbewohnbar geworden. Die Gemeinde Neukirch/Lausitz stellte dem Bewohner eine Notunterkunft zur Verfügung.