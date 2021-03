Wichtiges Heimspiel fÃ¼r RÃ¶dertalbienen

pm/asl 05. März 2021 Artikel teilen





Wichtiges Heimspiel für Rödertalbienen

Großröhrsdorf. Die Rödertalbienen bestreiten ihr erstes Sachsenderby der Saison auf der heimischen Platte. Am Samstag, den 06. März 2021, gastiert der HC Leipzig im Bienenstock. Wie gewohnt beginnt das Heimspiel für den HCR um 18:30 Uhr und kann im Livestream über sportdeutschland.tv gesehen werden. Die Partie wird von der VAMED Klinik Schloss Pulsnitz präsentiert.