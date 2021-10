Wer hat Idefix erschossen?

Areal für Fernbusterminal gekauft

Dresden. Die S&G Development GmbH, spezialisiert auf die Entwicklung kleiner, mittlerer und größerer Gewerbeobjekte, baut am Hauptbahnhof das neue Fernbus-Terminal. Das Grundstück dafür ist jetzt gekauft. Mitte 2025 sollen hier die ersten Fernbuse an- und abfahren.