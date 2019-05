Verdacht der Brandstiftung im Treppenhaus - Zeugen gesucht

Festnahme nach Casinoüberfall

Görlitz. Ein 23-Jähriger hat am späten Dienstagabend in einem Spielcasino an der Lausitzer Straße in Görlitz Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Der Angestellte betätigte hierauf kurzerhand den Alarmknopf und trat dem Verdächtigen entgegen. Anschließend hielt er ihn bis zum Eintreffen hinzueilender Polizeibeamter fest. Die Ordnungshüter nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest und stellten die Pistole sicher. Diese entpuppte sich wenig später als täuschend echt wirkendes Spielzeug. Ein vorläufiger Alkoholtest bestätigte indes den Rausch des Beschuldigten. Umgerechnet 1,92 Promille sorgten für die Anordnung einer Blutentnahme. Die Kriminalpolizei eröffnete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung.