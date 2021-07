Unfall an der A4 fordert drei Schwerverletzte

Australian How To Do A Dissertation Analysis: Content marketing agency in Sydney. Content creation, strategy services, and professional ebook and blog writers. Gegen 11 Uhr kam es auf der S101 an der Auffahrt Uhyst am Taucher zur Autobahn in Richtung Dresden zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines VW Touran übersah beim Abbiegen auf die A4 einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Skoda Superb. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Bei dem Unfall wurden drei Personen schwer und drei Personen leicht verletzt.

Die Unfallstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt und sorgte für Verkehrsbehinderungen und längeren Wartezeiten bei Autofahrern und anderen Verkehrsteilnehmern.