Stauseetoilette bewilligt

Einmalig in diesem Jahr wird der Kiwi-Züchter Werner Merkel aus Chemnitz am 3. Juli am Markt in Staucha teilnehmen. Im Gepäck hat er seine winterharten Kiwipflanzen, von denen er zwei neue Züchtungen präsentieren kann. Die Kiwibeere »Victoria« ist DIE Neuzüchtung des Jahres 2020. Victoria ist die Göttin des Sieges. Gemeint ist damit der Sieg über andere Kiwibeeren-Sorten der Welt in einem unabhängigen Test eines internationalen Fruchthandel Unternehmens. Viele Faktoren bei der Bewertung wurden geprüft: der Geschmack, die Fruchtform, der Fruchtbehang, der Ertrag und der Vitamin C-Gehalt. »Victoria« hat grüne Früchte und wurde in Zusammenarbeit von Werner Merkel mit der bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau entwickelt. »Mariered« ist die zweite Neuzüchtung und hat ebenfalls international überzeugt. Nur die besten Sorten kommen in die Vermehrung und diese beiden sind erstmalig in diesem Jahr auf dem Markt zu sehen.