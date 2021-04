Spenden sammeln fÃ¼r neuen Spielplatz

http://5.worldwaterforum.org/?dissertation-journal-publication - No Fs with our trustworthy writing services. forget about your fears, place your task here and receive your top-notch essay in a few In Neschwitz fehlt es den Einwohnern im Prinzip an nichts, außer einem: ein Spielplatz im Ort. Seit Jahren ist das der viel geäußerte Wunsch von Familien. Die Gemeinde weiß um das Problem, stößt allerdings mit anderen wichtigen Investitionen an ihre finanzielle Grenze, um den Spielplatzbau voranzutreiben. Aus diesem Grund haben sich vier Einwohnerinnen und Einwohner zusammengeschlossen und eine Spendenaktion ins Leben gerufen: »1.500 Euro fehlen noch, um die benötigten Eigenmittel beisteuern zu können«, so Ramona Clauß (Foto), Mitinitiatorin des Projektes.

Die Gesamtkosten werden auf circa 35.000 Euro geschätzt und mit 75 Prozent gefördert. Geplant ist, an einem freien Grundstück in der Nähe des örtlichen Kreisverkehrs Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten zu errichten. Damit die spielenden Kinder vor dem Verkehr geschützt sind, soll als Sicherheit ein großer Zaun herumgebaut werden. Kritiker fürchten trotzdem um die Sicherheit der Kinder. Für das grüne Flurstück wurde ein Grundstückstausch mit dem Eigentümer und der Gemeinde beschlossen.

Kreissparkasse Bautzen

Iban: DE 8555 0000 1000 0473 22

Verwendungszweck: Spielplatz