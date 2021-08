Schiller-Gymnasium Bautzen wird 150 Jahre

Seit der Gründung der Schule im Jahre 1871 ist viel passiert. Sei es die Schulreform, der Umzug in neue Räumlichkeiten, die Wandlung zum Gymnasium, verheerende Kriegsjahre oder das Lernen zu DDR-Zeiten. Das Wesen der Schule ist sehr geschichtsträchtig und spannend. Und weil ein 150. Geburtstag nicht alle Tage vorkommt, soll das gebührend gefeiert werden.

Feier für Gäste

Die erste Feier beginnt am 12. September, zum Tag des Denkmals. Das Gymnasium wird an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr für neugierige Besucher geöffnet sein. Schülerinnen und Schüler geben interessante Führungen durch das gesamte Gebäude. So ist auch der Ökogarten und der »Schul-Zoo« für Gäste geöffnet. Selbstverständlich ist für die nötige Verpflegung und eine musikalische Untermalung gesorgt.

Feier für Schüler

Weiter geht es am 24. September mit dem Jubiläum des Schiller-Gymnasiums. An diesem Tag richtet sich das Fest an die gesamten Schüler. So werden die Zwölfer das Sportfest betreuen. Außerdem findet ein Lese- und Talentwettbewerb für begabte und kreative Schüler statt.

Feier für ehemalige Schüler

Get check my blog service from MakeMyAssignments.com. We can customize your assignment as per your requirements. Zu guter Letzt sind am 25. September ehemalige Schüler oder Angehörige des Schiller-Gymnasiums recht herzlich eingeladen. Hierfür ist ein ganzer Tag mit Programmhöhepunkten vorbereitet. Um 12 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einer thematischen Führung durch das Schulgebäude. Von 14 bis 16 Uhr geht es zum Festakt in das Theater. Dort werden ehemalige Schüler und mittlerweile bekannte Gesichter, wie Bürgermeister Dr. Robert Böhmer oder die Leiterin des Archivbundes Bautzen, Grit Richter-Laugwitz, über die Schulgeschichte sprechen. Nach den Festreden geht es zum Sektempfang in den Schulgarten. Es wird ein Apfelbaum gepflanzt und eine Zeitkapsel vergraben. Für diesen Veranstaltungstag wird gebeten, sich vorher im Sekretariat anzumelden. Außerdem sind die Platzkapazitäten begrenzt.

Dank an Eltern, Schüler und Lehrer

Die Leiterin des Organisationsteams und Lehrerin am Schiller-Gymnasium, Ulrike Wiezorek, ist für das Engagement der Schüler und beteiligten Lehrer sehr dankbar. Außerdem freut sich die Lehrerin über die Unterstützung vieler Eltern und des Elternrates. »Alle haben dazu beigetragen, dass wir ein schönes Fest organisieren konnten«, so Ulrike Wiezorek. Außerdem werden 40 gedruckte Exemplare der Schiller-Chronik käuflich zu erwerben sein, die individuell nachbestellt werden können.

Anmeldung zur Festveranstaltung für ehemalige Schüler:

Start: 25. September, um 12 Uhr

Anmeldung im Sekretariat erforderlich unter 03591/ 5347900