RÃ¶dertalbienen feiern erneut AuswÃ¤rtssieg

Der HCR hatte Anwurf und besonders Saskia Nühse (3 Tore) drückte der Anfangsphase ihren Stempel auf. Aus dem Zentrum traf sie kurz nach Anpfiff zum 0:1. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich brachte Lara Steglich (3 Tore) die Gäste über die Linksaußen-Position wieder in Front. Dann erhöhte S. Nühse aus knapp sieben Metern, nach einem schönen Querpass von Tammy Kreibich (1 Tor), auf 1:3. Beim 2:4 setzte sich die Rückraumspielerin gleich gegen drei Gegenspielerinnen durch. Die Gastgeberinnen hielten jedoch gut mit und glichen in der siebten Minute zum 4:4 aus.

Mit einem Hammerwurf in den Winkel stellte S. Nühse auf 4:5 für den HCR. Kurz darauf glänzte sie mit einem Assist – ihren Pass verwertete Jasmin Eckart (4 Tore) zum 4:6. Anschließend war Julia Mauksch (2 Tore) in der Abwehr hellwach, klaute den Ball und vollendete den Konter selbst. Nach dem 4:8 durch einen verwandelten Strafwurf von Lara Tauchmann (5/2 Tore) wurden die Bienen in der Defensive ein wenig nachlässig. Pfeffersport verkürzte direkt auf 6:8. Den HCR brachte dies jedoch nicht aus dem Rhythmus.

In der folgenden Phase brachten die Bienen-Abwehr und Torfrau Ann Rammer die Berlinerinnen zur Verzweiflung. Zunächst nutzte Tauchmann eine Lücke zum 6:9. Eckart erhöhte mit einem Doppelpack auf 6:11. Nach einer Parade von Rammer gelangte der Ball blitzschnell zur gestarteten Mauksch, die zum 6:12 einnetzte. Anschließend zeigte Tauchmann vollen Einsatz und verzeichnete so einen Ballgewinn für sich. Den folgenden Konter vollendete Kreibich. Leonie Meersteiner erhöhte per Tempo-Gegenstoß auf 6:14. Die eingewechselte Marlene Böttcher (2 Tore) traf mit ihrem ersten Wurf zum 6:15. Kurz darauf machte Eckart mit ihrem Treffer den 8:0-Lauf der Gäste perfekt (6:16 in der 25. Minute).

Ganze 12 Minuten dauerte es ehe Pfeffersport wieder einen Treffer bejubelten durfte. Torfrau Rammer war inzwischen heiß gelaufen und parierte nach dem 7:17 durch Meersteiner erst einen Strafwurf und kurz darauf auch noch einen Konter. Im Angriff schnürte Meersteiner einen Doppelpack zum 7:18. Nach einer weiteren Parade von Rammer verwandelte Tauchmann einen Siebenmeter zum 7:19-Halbzeitstand.

In der zweiten Hälfte erlebten die knapp 100 Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Meersteiner erzielte per Konter das erste Tor der Bienen im zweiten Durchgang zum 8:20. Kurz danach traf erst Böttcher sehenswert mit einem Hüftwurf und abschließend Tauchmann aus halblinker Position (9:22). Nun wechselte Bienen-Trainerin Daniels etwas durch. In der 40. Minute parierte Rammer auch den zweiten Strafwurf von Peffersport. Dieses Mal ließ sie der ehemaligen Biene Ann-Catrin Höbbel keine Chance. Anschließend räumte sie den Platz zwischen den Pfosten für Ronja Nühse, die sich direkt mit einer Parade auszeichnete. Auf der Gegenseite gelang Isabel Wolff (2 Tore) ein Durchbruch zum 11:23.

Nach dem 13:23 in der 46. Minute hatte Cheftrainerin Daniels genug und zog das erste Time-Out des HCR, um ihre Mädels nach einigen liegen gelassenen Chancen wieder in die Spur zu bringen. Nach dem 14:23 erhöhte Vanessa Huth (3/2 Tore) per Strafwurf zum 14:24. Dann parierte R. Nühse gegen die frei stehende Fabienne Kunde (4 Tore) und vorne war beim 14:25 erneut Huth erfolgreich. Mauksch hämmerte einen Wurf aus dem Rückraum in den Winkel zum 15:26.

In der 54. Minute bejubelten die mitgereisten Bienenfans, die erneut für kräftig Stimmung sorgten, den Premierentreffer von Olesia Parandii (1 Tor) nach einem Konter. Die Gastgeberinnen verkürzten noch einmal auf 18:27. Huth stellte mit ihrem zweiten verwandelten Strafwurf wieder den 10-Tore-Vorpsrung her. Dann kam Wolff mit Schwung aus dem Rückraum und traf zum 18:29. Eckart erzielte das letzte Bienen-Tor des Spiels (18:30). Kurz vor dem Schlusspfiff verkürzte Pfeffersport Berlin noch zum 19:30-Endstand.

Damit haben die Bienen auch das zweite Auswärtsspiel in Folge gewonnen und sehnen nun das erste Spiel vor heimischem Publikum im Bienenstock herbei.

HCR-Trainerin Maike Daniels zum Spiel: „In der zweiten Halbzeit haben wir definitiv noch Potenzial. Die Mannschaft befindet sich in einem Entwicklungsprozess. Es geht darum, Phasen des Spiels zu erkennen. Das gelingt den Mädels immer besser. Trotzdem haben wir in der zweiten Halbzeit etwas die Konzentration verloren. Da möchte im nächsten Spiel eine Reaktion sehen. Aber es ist top, dass wir unter 20 Gegentore bekommen haben. Großes Lob an die Mannschaft.“