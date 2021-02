Niemals das Lachen im Leben vergessen

Professional Economics Engineer Homework Help for non-profits, schools and businesses. High record of success. Trusted. Qualified. Herr Harig, Sie sind als Entertainer überregional bekannt. Wie sehr vermissen Sie Ihre Aufritte bei Veranstaltungen? Heiko Harig: Das Leben ist kurz. Ich denke an schöne vergangene Jahre und hoffe auf noch viele schöne weitere Jahre. Über 20 Jahre hatte ich Auftritte auf kleinen und großen Bühnen und das vermisse ich nun schon sehr. Schlimmer für mich ist aber doch die Tatsache, dass viele Fans und Freunde mich vermissen. Fast täglich werde ich angesprochen und bekomme Anrufe von sich sorgenden Leuten. Ich bin dankbar für mein Talent, dass ich für Optimismus und Lebensfreude sorgen kann. Ich denke, das brauchen die Leute gerade jetzt, doch leider darf ich das derzeit nicht tun.

Need a writer or editor for your website, blog, newsletter or eBook? Contact RA Homework Help Chegg for friendly help and advice. Blicken wir optimistisch in die Zukunft. Welche Veranstaltungen haben Sie für das Jahr 2021 geplant, beziehungsweise bei welchen Festlichkeiten dürfen wir mit Ihnen rechnen? Ich bin ein Optimist. Kennen Sie den Unterschied zwischen Optimist und Pessimist? Nein? Ganz einfach. Der Pessimist sagt: »Schlimmer wie es jetzt ist, kann es nicht mehr werden.« Ich bin Optimist und sage: »Doch.« Nein, Spaß beiseite. Was noch auf uns zukommt, wissen wir alle nicht. In Zeiten wo jeder Befund in Echtzeit per Handy und Internet übertragen wird und alles von Zahlen und Statistiken abhängt, ist eine Planung so gut wie nicht mehr möglich. Ich glaube nicht, dass es in diesem Jahr noch große Veranstaltungen gibt, freue mich aber auf kleinere Einsätze bei wieder möglichen Familienfesten und eventuell Reiseveranstaltungen mit wenigstens 50 Personen. Im September sind wir offizieller Ausrichter des »Sächsischen Wandertages« in Wilthen und Umgebung. Ich hoffe, dass ich dort vielen Gästen, sicher noch mit Abstand, unsere schöne Oberlausitz zeigen und sie mit Witz und Gesang unterhalten kann.