Neuer Chefarzt bei den Oberlausitz-Kliniken

In der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Krankenhaus Bautzen gibt es einen Wechsel in der Chefarztposition – die Chefärztin Dr. med. Petra Bießlich wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Das gesamte Krankenhaus-Team bedankte sich für die seit vielen Jahren geleistete Arbeit.

Nachfolger war schnell aus den eigenen Reihen gefunden

Ihr Nachfolger Christian Liebisch übernimmt die Leitung der Klinik. Christian Liebisch ist seit vielen Jahren als Fach- und Oberarzt in der Frauenheilkunde- und Geburtshilfe in der Klinik tätig und übernimmt künftig die verantwortliche Aufgabe als Chefarzt.