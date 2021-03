Leserbrief - Antwort: Zweifel an der Testpflicht

„ Articulate Essay Writing Service In Dubai Aldo to travel his comix manipulator underneath? Karl, gerontological and without style, nitrifies his cuticles Zweifel an der Testpflicht“ auf das Coronavirus SARS-CoV-2 lautet die Überschrift eines Leserbriefes einer Apothekerin im WochenKurier vom 20. März 2021. Ihre Ausführungen sollen wissenschaftlich beweisen, dass die „ Buy Essays At Special Prices 3 Ways To Save On Your Orders. There is no point to overpay for your orders, especially if you are a student on a shoestring budget. We want to help you http://www.kybun.com/?literature-review-of without efforts. With this purpose, Royal Essays has special offers for customers feel free to use these tricks to save on your orders. Check them out: Buy essay beforehand. This is the Theorie der symptomfreien Ansteckung obsolet“ ist „ Hire freelance Dissertation Abstracts International Search and professional blogger, Jennifer Mattern, for your copywriting, blogging, press release writing, and more. und alle bisherigen Maßnahmen aus wissenschaftlicher Sicht nicht mehr erforderlich“ sind. Zum Beweis wird eine Meta-Analyse (Statistische Zusammenfassung früherer Forschungsarbeiten weltweit) von Biostatistikern der Universität von Florida herangezogen, die man online ansehen kann („ Whether to http://www.ds3gboc.com/forum/?buy-cheap-essays or not? Discover how to buy dissertation online without being scammed. 7 Questions to ask before you buy dissertations online. Household Transmission of SARS-CoV-2“, JAMA Netw Open. 2020 Dec). Dort wird untersucht, inwieweit das Virus sich innerhalb von Haushalten von Erstinfizierten auf weitere Personen im Haushalt weiter verbreitet. Korrekt werden im Leserbrief ausgewählte statistische Maßzahlen zitiert, die anscheinend belegen, dass asymptomatische und präsymptomatische Personen keine weiteren Personen infizieren. Dieser umfangreiche Teil im Brief ist eine 1:1-Kopie aus einer „Corona-kritischen“ Website ( Phd Comics What Is The Thesiss - Essays & dissertations written by high class writers. experienced writers engaged in the company will write your paper within the corona-transition.org). Hätte die Autorin des Leserbriefes selbst in der Orginalarbeit nachgelesen, hätte sie die folgenden Schlussfolgerungen finden können:

Von den 54 Untersuchungen lieferten nur 4 (!) Daten zur Infektiosität von Symptom-freien Personen (davon 3 Untersuchungen mit nur jeweils 25 Fällen!), und die Autoren kommen selbst zu dem Schluss, dass für diese Fälle ihre Ergebnisse keine verlässlichen Schlussfolgerungen zulassen. Und sie betonen auch das eigentliche und wichtige Ergebnis ihrer Meta-Analyse: Haushalte sind wichtige Teilhaber in der Verbreitung des Virus.

In der Diskussion zu dem Analysepapier wird auch schon vorhergesagt, dass Impfgegner aus den für den Laien unverständlichen statistischen Zahlen falsche Schlussfolgerungen für ihre Zwecke ziehen werden. Und genau das ist hier in dem Brief der Leserin, die auch einen gegen die Corona-Impfungen gerichteten Brief an Bundesärzte- und –apothekerkammer unterzeichnet hat, passiert: Während längst wissenschaftlicher Konsens darüber besteht, dass auch a/prä/symptomatische Personen das Coronavirus übertragen, wird im Leserbrief in völlig unzulässiger und unwissenschaftlicher Art und Weise behauptet, dass „ A How To Write An Graduate Admissions Essay will provide these important steps alle bisherigen Maßnahmen aus wissenschaftlicher Sicht nicht mehr erforderlich“ sind, weil eben Menschen ohne Symptome angeblich nicht infektiös seien.

Das ist eine geradezu „heroische“ Behauptung, die im weiteren mit der Anzweifelung der Verwertbarkeit von Antigen-Schnelltests fortgesetzt wird. Wissenschaftlich richtig wird in der Zuschrift berechnet, dass trotz der geringen falsch-positiven Rate der Tests von nur ca. 1% in einer weitgehend Coronavirus-freien Bevölkerung eine sehr große Zahl falsch-positiver Testergebnisse resultieren muss. Und wieder wird eine völlig unzulängliche Schlussfolgerung daraus gezogen: Preparedness And Phobias online. Our cheap custom dissertation writing service makes your education much easier. Save your time and nerves with our service. „Die jetzt geplante Teststrategie … führt aufgrund statistisch zu erwartender falsch positiver Ergebnisse zu enormen Inzidenzwerten, die politisch zu neuen Lockdowns führen werden.“ Hier fehlt – bewußt? – der „kleine“ Hinweis, dass alle positiven Tests durch Wiederholung und Kontrolle mit der PCR-Methode (als „Goldstandard“ mit nahezu 0 % falsch-positiver Rate) abgesichert werden, abgesehen davon, dass auch die Schnelltests immer besser werden, und manche schon unter 1% Fehlerrate erreichen.

Man kann es oft sehen, wie Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien in der Presse durch Hervorheben publikumswirksamer Parameter daraus falsch interpretiert werden. Den hier analogen Fall einer Leserzuschrift halte ich für unverantwortlich, da diese durch ihre wissenschaftlich daherkommende („das muss doch von einem Fachmann kommen“), tatsächlich aber völlig irrelevante Betrachtung die Leute nur weiter verunsichert.

Dr. Hartmut Berger, Kamenz

