Kurt ist das Kamenzer Neujahrsbaby

Das Neujahrsbaby im Malteser Krankenhaus St. Johannes heißt Kurt. Der 4.280 g schwere und 56 cm große Junge kam am 1. Januar 2021 um 23.05 Uhr zur Welt. Der kleine Kurt ist das dritte Kind seiner Eltern und kann künftig mit seinem großen Bruder gemeinsam Geburtstags feiern. Er kam auch an einem Neujahrstag zur Welt.

Im Kamenzer Krankenhaus wurden bis Ende 2020 459 Kinder geboren. Unter den 237 Jungen und 222 Mädchen waren zwei Zwillingspärchen. Die Kaiserschnittrate in der Geburtsklinik lag mit 17,8 Prozent auch 2020 wieder unter dem deutschen und dem sächsischen Durchschnitt.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Geburtenzahlen zurückgegangen. »Trotz wiederholter Engpässe und Erkrankungen des Personals, auch mit Covid-19, ist es uns in der Coronakrise gelungen, die Versorgung der Schwangeren sicherzustellen«, sagt Chefarzt Alexander Wagner. »Das ist zum wiederholten Mal der enormen Einsatzbereitschaft und Flexibilität der Hebammen, Kinderschwestern und Ärzte zu danken, die mit Verzicht auf persönliche Dinge den Betrieb auch in den Zeiten der Covid-19-Epidemie sicherstellen.«

Im Kreißsaal gab es auch über die Weihnachtsfeiertage gut zu tun. »Am 24. Dezember 2020 kam die kleine Aurelia als Christkind in der Geburtsklinik 3.175 g schwer und 47 cm groß zur Welt. Eigentlich hätte sie noch vier Wochen Zeit gehabt, wollte ihren Eltern und der großen Schwester wohl ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk machen«, berichtet Daniela Nicolaus, Stationsleitung der Geburtsklinik. »Zwei Kinder wurden kurz vor der Silvesternacht geboren, während sich unser Neujahrsbaby bis zum Ende des Neujahrstages Zeit gelassen hat.«