Kleinste Schule mit groÃŸem Angebot

Ein Schwerpunkt ist die Teilnahme am geplanten Gedenkwochenende »Hoyerswerda 1991: Erinnerungen – Einsichten-Perspektiven«, das vom 17. bis 19. September stattfindet. Zudem werde gleichzeitig die interkulturelle Woche eröffnet, so VHS-Fachbereichsleiter Torsten Hanf, der sich sehr darüber freut, unter anderem die ehemalige Oberbürgermeister-Kandidatin und jetzige Bau-Referatsleiterin in Weißwasser, Dorit Baumeister, zur Veranstaltung »Demokratie ist weiblich – Sächsische Frauen in der Politik« begrüßen zu können.

Ganz neu bei den Angeboten ist die Reihe »Weltbilder«, in der die Geschichte und aktuellen Geschehnisse in verschiedenen Ländern wie Indien und Israel näher erläutert werden. »Diese Veranstaltungen sind aber nicht vergleichbar mit Dia-Vorträgen aus Urlaubsländern. Hier werden konkrete Zusammenhänge aus der Vergangenheit und Gegenwart schlüssig erklärt. Es sind Angebote, um Hintergrundinformationen zu bekommen«, so Torsten Hanf.

Wer sich mehr für ökologische Stadtrundgänge interessiert, ist bei Kursleiter Thomas Sobczyk richtig. Der Forstingenieur führt durch Lauta und Hoyerswerda, um Veränderungen und Zusammenhänge zwischen Klimawandel und menschlichen Eingriffen in die Natur und Architektur näher zu erläutern.

Bunt und kreativ geht es im Bereich Kultur zu, in dem Veranstaltungen in den Sparten Malerei, Fotografie, Töpfern, Textil und Musik stattfinden. Neu im Angebot ist der Workshop namens Komebukuro. Das sind japanische Reisbeutel, in denen auch Gewürze, Tee oder andere Lebensmittel aufbewahrt werden können. Makramee, Filztreff, und Anfertigung einer »Guten-Laune-Rolle« sowie weitere Kreativangebote mit Garn, Schere, Beton, Papier und Ideenreichtum runden das Angebot ab.

VHS-Leiterin Ute Grun macht Anfängern und Skeptikern Mut und ist sich sicher: »Was am Ende rauskommt, wird immer schön sein.«

Seit Jahren hoch im Kurs sind Kochkurse. Ob nun regionale, Bundesländer- und Auslandküche, VHS-Schüler kochen und essen gern gemeinsam. Apropos: Auch die Whiskey-Abende sind (wieder) sehr gefragt.

Im Bereich Sport, Bewegung und Tanz gibt es Veränderungen. So ist die langjährige und sehr beliebte Referentin Monika Hausmann leider nicht mehr dabei. Die Spezialistin in Sachen »Gesunder Beckenboden« ist in Rente gegangen. Ihre Nachfolgerin, Beckenboden- und Pilatestrainerin Astrid Döring, startet am 6. September mit einem neuen Kurs Beckenbodengymnastik.

Mit den Bereichen Digitale Welten, Sprachen, Beruf und einem Spezialteil für Kinder, Teenies und Familien wird das Programmheft der VHS abgerundet. Trotz Einschränkungen durch die Pandemie setzt die VHS weiterhin vornehmlich auf Präsenzangebote. »Unsere Teilnehmer wollen gemeinsam an einem Ort lernen und miteinander Spaß haben. Das können Online-Angebote auf Dauer nicht schaffen. Deshalb bleiben Webinare und dergleichen auch ‚nur‘ ein schönes, ergänzendes Angebot«, so Ute Grun.