Kinder erfreuen sich am neuen Spielplatz in Drauschkowitz

Es war ein langer gehegter Wunsch des Dorfklub Drauschkowitz-Brösang - einen Treffpunkt zum gemeinsamen Toben und Spielen. Am 16. Oktober wurde dieser Wunsch war und der neue Spielplatz wurde durch den Bürgermeister Alexander Fischer und zahlreichen Kindern aus der Kita „Am Wald" feierlich eröffnet.

15.000 Euro betrugen die Baukosten, die mit einer 80 prozentigen Förderung der Leaderregion unterstützt wurde. Für das Geld konnte eine kleine Seilbahn, eine Netzschaukel, ein Federwipptier sowie überdachte Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. Der Spielplatz wurde vom Spielplatzgerätebauer und Holzgestalter Enrico Huckauf aus Wilthen sowie tatkräftigen Kollegen realisiert.

Weitere Projekte geplant

Die Gemeinde Doberschau-Gaußig versucht aller zwei Jahre in ihren Ortsteilen neue Spielplätze zu errichten. So gibt es erste Ideen in Diehmen und Schlungwitz verfügbare Flächen für einen neuen Spielplatz zu finden. „In Diehmen sind wir bereits in der Planung“, sagt Sachbearbeiter für Soziales, Kultur und Sport der Gemeinde, Rene Rupprecht.