Interessantes Wohngebiet fÃ¼r Bauwillige

In Oberkaina, genauer gesagt am Strehlaer Wasser, können sich Bauwillige ihren Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen. Wie der Bauberater Uwe Miska erklärt, sind im Wohngebiet, das gegenüber des Edeka-Marktes liegt, noch Baugrundstücke frei.

Die komplett erschlossenen Grundstücke haben eine Größe zwischen 622 und 1.100 Quadratmetern. Neu ist: Ab sofort dürfen in diesem Wohngebiet Bungalow-Häuser errichtet werden. Mit einer Dachneigung von 35 Grad konnte mit der Stadtverwaltung und dem Bauberater Uwe Miska ein Kompromiss gefunden werden. Derzeit sind zwei Baugrundstücke verkauft. Für weitere liegen Reservierungen vor und bei einem Grundstück beginnen die Bauarbeiten für den Typ »Stadtvilla«, verrät der Bauberater dem Wochenkurier.

Potenzielle Interessenten können sich direkt bei Uwe Miska telefonisch unter 0172 3479304 melden.