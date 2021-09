Hier werden Traumautos gebaut

Im beschaulichen Daranitz gibt es eine kleine Werkstatt der besonderen Art: Die Edelschmiede Daranitz verwandelt Oldtimer und ältere Baujahre in wertvolle Liebhaberstücke.

In mühevoller Arbeit werden Traumautos, wie ein Porsche 911 Turbo aus dem Jahr 1983 oder ein US-amerikanischer Ford Fairlane, Baujahr 1958, mit 5 Liter Hubraum, restauriert und für die Straße wieder flott gemacht.

Die Anfänge begannen als Hobby mit dem Restaurieren von amerikanischen Klassikern. Mit der Zeit wurde aus einem einfachen Hobby ein Traum und aus einem Traum Realität: Thomas Kurz (Foto), der Gründer der Edelschmiede, wagte 2015 den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete seine eigene Werkstatt. Als weiteren Mitarbeiter stellte er Karsten ein, der nach der Meinung von Thomas Kurz als einer der »besten Karosserieklempner westlich des Urals« gilt, scherzt der Gründer. Die Leidenschaft für V8-Motoren ist dem Werkstattchef anzusehen: »Der Klang und die Kraft der V8-Motoren ist einfach beeindruckend«, gibt der Chef aus Daranitz freudestrahlend zu wissen. Thomas Kurz hat wahrlich Benzin im Blut. Diese Leidenschaft für V8-Motoren steckt an - der tiefe und röhrende Klang der Autos lässt die Vögel in der Nachbarschaft das Weite suchen – und uns Menschen das Adrenalin in die Höhe steigen.

Wer ein solches Restaurierungsprojekt in der Edelschmiede in Auftrag gibt, muss zum Teil viel Geduld und finanzielle Mittel mitbringen. Denn eine Fahrzeugrestaurierung ist sehr aufwendig. »Unsere Kunden bezahlen bis zu 30.0000 Euro pro Umbau«, so der Werkstattchef. Ersatzteile sind sehr schwer zu bekommen, müssen zum Teil aufwendig nachproduziert und an das Fahrzeug individuell angepasst werden. Außerdem gehen viele Teile durch mehrere Hände. »An einer Restaurierung sind immer Karosseriebauer, Lackierer und Polsterer beteiligt«, gibt Thomas Kurz zu wissen. Von der ersten Idee bis hin zur Projektfertigstellung des Fahrzeugs vergehen in der Regel zwölf Monate. Umso schöner ist das Endergebnis und die Freude der Kunden, die ihren eigenen Oldtimer nicht mehr wiedererkennen.

Und weil die Autos so schön geworden sind, bekommt jeder Kunde einen eigens angefertigten Kalender geschenkt. Dort sind alle Projekte der Edelschmiede abgelichtet. Die kleine Werkstatt aus Daranitz hat sich mittlerweile deutschlandweit in der Szene herumgesprochen und genießt einen guten Ruf - denn der nächste Oldtimer kommt bestimmt.