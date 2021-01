Hentschke Bau spendet 50.000 Euro an Schulsternwarte

The Phd Thesis On Polymer Composites writers will ensure the paper respects all your guidelines. They will also stay in contact with you throughout the project. Should you need to make any changes or additions, the writers are flexible about that. If you are looking for the most reliable dissertation service in the US, we invite you to place an order, or get a free quote for your paper. Order our best Das Bautzener Bauunternehmen Hentschke Bau unterstützt die Schulsternwarte "Johannes Franz", diesmal mit einem Betrag von 50.000 Euro. Die Spende ermöglicht einen Weiterbetrieb einer der ältesten Schulsternwarten Deutschlands, die sich gerade in der Region Ostsachen großer Beliebtheit bei Schülern und Studierenden erfreut. "Wir möchten beitragen zur Attraktivität der Region, zur Kinder- und Jugendbildung und zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse", erklärt Jörg Drews, Geschäftsführer der Hentschke Bau GmbH.

Das Geld fließt sowohl in Personalkosten als auch in Sachmittel, die das besonders wertvolle pädagogische Konzept der Schulsternwarte unterstützen. Mit dem Geld konnte eine Medienwand mitfinanziert, bauliche und technische Veränderungen vorgenommen und die Arbeit eines fest angestellten Mitarbeiter sichergestellt werden, der die professionelle Kinder- und Jugendarbeit unterstützt. Insgesamt sichert der Spendenbetrag die Arbeit der astronomischen Institution bis Ende des Jahres.