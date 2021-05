HC RÃ¶dertal will sich gegen Waiblingen nicht verstecken

customs and traditions of great britain essay Dissertation How To Write Conclusion Uk division and classification essay thesis 4th grade essay writing worksheets Die Waiblingen Tigers spielen eine solide Saison. Seit dem fünften Spieltag befinden sie sich in der Tabellenmitte und duellieren sich mit Solingen, Lintfort, Leipzig und Harrislee um die Plätze hinter dem Top-Trio. Mit 27:21 Punkten sind sie momentan auf dem sechsten Tabellenrang – punktgleich mit dem HSV Solingen bei einem Spiel mehr.

Nachdem die Waiblingerinnen Ende März noch drei Niederlagen in Folge kassierten, darunter die überraschend deutliche Pleite in Solingen (33:23), fanden sie zuletzt zurück auf die Siegerstraße. Denn seit vier Spielen ist die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Zeitz ungeschlagen. Erst spielten sie binnen einer Woche zweimal gegen die SG 09 Kirchhof. Dem Unentschieden in Kirchhof (22:22) folgte ein klarer Heimerfolg (31:22). Am letzten Wochenende gewannen sie dann auch gegen den TSV Nord Harrislee (32:29). Erst am Dienstag entschied der VfL das Nachholspiel bei der TG Nürtingen mit 24:29 für sich. Beste Schützin bei den „Tigers" ist mit großem Abstand Aufbauspielerin Sinah Chiara Hedwig Hagen mit 129/1 Toren und 5,5 Toren pro Spiel. Ligaweit belegt sie mit diesen Zahlen den sechsten Platz. Erst im März verlängerte sie ihren Vertrag um ein weiteres Jahr.

Ohnehin haben die Waiblinger Verantwortlichen die Personalplanungen schon ordentlich vorangetrieben. Mit Samira Brand und Anna Filmar kommen zwei Spielerinnen von Erstligist Kurpfalz Bären. Außerdem wird Rückraumspielerin Diana Sabljak in der kommenden Saison das Trikot des VfL tragen. Zum Leidwesen vieler Bienenfans wurde schon im Februar bekannt, dass auch HCR-Publikumsliebling Rabea Pollakowski zur kommenden Saison ins Schwabenland wechselt. Mit Kreisläuferin Vivien Jäger trifft sie dort auf eine Spielerin, die früher ebenfalls im Trikot der Bienen auflief. Auf der Torhüterposition mussten die Waiblinger zuletzt einen schweren Rückschlag verkraften. Torfrau Branka Zec verletzte sich im Rahmen der WM-Qualifikation am Knie und fällt den Rest der Saison aus.

Bienen wollen an Sieg gegen Solingen anknüpfen

Nach den beiden deutlichen Niederlagen in Herrenberg und im Sachsenderby gegen Zwickau wollen die Bienen wieder zurück in die Spur. Dafür müssen sie jedoch an die gezeigte Leistung aus dem Spiel gegen Solingen anknüpfen. „Die letzten beiden Niederlagen waren schmerzhaft, aber wir haben daraus auch einiges mitnehmen können. Das hilft uns für die kommenden Spiele.“, so HCR-Trainerin Egle Kalinauskaite. Zum bevorstehenden Spiel sagt sie: „Wir wollen uns nicht verstecken. Waiblingen hat eine gute Mannschaft, aber wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Ich habe den Mädels deutlich gemacht, dass ich eine Leistungssteigerung erwarte und eigentlich nur ein Sieg zählt.“