Gesucht: BienenschÃ¼tzer und HoffnungssÃ¤er

Der Zoo Hoyerswerda sucht Bienenschützer und Hoffnungssäer. Ab sofort erhalten Spender*innen des Zoos als Dank eine kleine Samentüte, die mit einer speziellen „Zoo-Samenmischung" gefüllt ist. Diese Samenmischung wurde nach den Bedürfnissen von Wildbienen und heimische Insektenarten vom Zoologischen Leiter des Zoos und Entomologen, Eugène Bruins, zusammengestellt.

Mit dieser Spendenaktion möchte der Zoo nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz in der Region beitragen, sondern hofft gleichzeitig auch auf weitere Spenden, um die schwierigen Monate der pandemiebedingten Schließung zu überstehen.

Die Samenmischung ist geeignet für eine Fläche von 2-3.5 m². Ausgesät werden kann diese im heimischen Garten oder im Zoo auf der Schmetterlingswiese oder entlang des Zaunes am Zooparkplatz. Die dafür vorgesehenen Stellen sind mit einem Schild kenntlich gemacht.

„Durch Kultivierung und eintönige Landschaften fehlen vielen Tieren Lebensraum und Nahrungsangebot. Die menschgemachte Insekten-Ödnis führt zum Artensterben in der Tier- und Pflanzenwelt. Die kleinsten unter den Lebewesen: die Insekten, werden dabei schnell übersehen. Doch sind sie meist ganz am Anfang einer Nahrungskette, fungieren als ökologische Schädlingsbekämpfer, sind Nahrungslieferant und als Bestäuber unglaublich wichtig für andere Arten", klärt Entomologe Eugène Bruins auf.

Durch die anhaltende Schließung brechen dem Zoo weithin sämtliche Einnahmen aus Eintrittsgeldern,

Merchandising und Gastronomie weg. Gleichzeitig bleiben die Ausgaben für die Versorgung der Tiere,

Tierarztkosten und natürlich die Personalkosten für die Tierpflege unverändert bestehen. „An den

Haltungsbedingungen für die Tiere in unserer Obhut können und wollen wir nicht sparen“, informiert

ZooKultur-Geschäftsführer Arthur Kusber.

Bleibt der Zoo noch bis Ende Februar geschlossen, belaufen sich die Einnahmeausfälle (Eintrittsgelder,

Zooshop und Gastronomie) seit November auf 133.600 Euro. Jeder weitere Monat der Schließung bringt

höhere Verluste. „Allein der März würde uns, basierend auf den 2019-er Zahlen, weitere 52.000 Euro

Einnahmen kosten“, weist Arthur Kusber, Geschäftsführer der Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH (ZooKultur) auf die derzeitigen Lage hin. „Wird die Schließung noch lange über den Zoo-Saisonbeginn hinaus aufrechterhalten, wird es kritisch“, informiert er weiter.



Bereits Ende letzten Jahres konnte der Zoo Hoyerswerda 24.085 Euro durch die Spendenaktion „Spenden statt Böllern“ einnehmen. „Der Erfolg dieser Spendenaktion hat uns völlig überwältigt, niemals hätten wir mit diese Summe gerechnet.“, zeigt sich Eugène Bruins begeistert. Mit dieser Spendenaktion konnten über ein Drittel der damaligen Einnahmeausfälle ausgeglichen werden. Mit der Aktion „Bienenschützer und Hoffnungssäer“ hofft der Zoo Hoyerswerda nun auf weitere Spender*innen, um die weiter steigenden Verluste während der coronabedingten Schließung teilweise ausgleichen zu können.

Unterstützen kann man den Zoo Hoyerswerda durch Online-Spenden direkt über die Website (www.kulturzoo-hy.de). Für Fragen steht das Zoo-Team gern unter der 03571/20937700 oder zoo@zookultur.de zur Verfügung.