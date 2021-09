Gelungene Generalprobe zum Abschluss der Saisonvorbereitung

Custom Writings Paper. best english essay writers Free Shipping On All Orders & Free Returns on Everything in StoreFrom SEO to Product Descriptions. Die Rödertalerinnen waren zu Gast beim Viertligisten Görlitzer HC und konnten erneut überzeugen. Sie gewannen das letzte Testspiel sehr souverän mit 43:17 (24:8) und gehen nun mit jeder Menge Selbstvertrauen in das erste Meisterschaftsspiel der 3. Liga.

Chefcoach Maike Daniels hatte bis auf die Verletzten Victoria Hasselbusch und Luisa Lucas alle Mädels an Bord. Erstmals im Aufgebot stand Neuzugang Leonie Meersteiner und sie überzeugte mit einer grundsoliden Leistung.

Auch die von Jörg Adam trainierten „Görls“, wie sich die Görlitzer Mädchen selbst nennen, wollten gegen den Drittligisten aus dem Rödertal ihren Leistungsstand in Vorbereitung auf die Spiele in der Mitteldeutschen Oberliga testen. Die Neißestädterinnen hatten im Vorfeld sehr ehrgeizige Ziele formuliert und so war die Erwartungshaltung bei den Zuschauern auch dementsprechend. Die Diskussionen der Fans nach dem Spiel waren dann aber eher ernüchternd, zu deutlich war die Überlegenheit der Gäste.

Bei den Bienen zeigte die Formkurve in den letzten Spielen kontinuierlich nach oben und so boten sie auch in Görlitz eine überzeugende Leistung. Daniels hatte von ihren Spielerinnen eine konsequente Abwehrarbeit und permanenten Druck gefordert. Die Gastgeberinnen sollten so zu schlecht vorbereiteten Abschlüssen gezwungen werden. Bei Ballgewinnen sollte mit hohem Tempo der Gegner überlaufen werden. Diese taktische Marschrichtung setzten ihre Spielerinnen mustergültig um.

Die Schnelligkeitsvorteile der Gäste waren deutlich zu sehen. Besonders Lara Tauchmann (9/1 Tore) auf Aufbau Mitte kurbelte das Spiel an und stellte die Abwehr der „Görls“ immer wieder vor Probleme. Die freien Räume nutzten Jasmin Eckart (6 Tore) vom Kreis und die beiden Außen Lara Steglich (8 Tore) und Julia Mauksch (6 Tore). Dieser Angriffspower hatte Görlitz wenig entgegen zu setzen. Da hatten sie fast schon zu viel Respekt. Die Görlitzer Mädels spielten schnell und ihr Spiel war auch gut anzusehen, aber im Abschluss haperte es.

Bereits nach fünf Minuten führten die Gäste mit 4:1 und nach 13 Minuten betrug der Vorsprung beim 2:12 erstmals zehn Tore. So ging es munter weiter. Der Pausenstand von 8:24 entsprach auch den Spielanteilen. Wenn die Bienen diese Form konservieren können, dann können sie auch in der Meisterschaft vorn mitspielen. Coach Daniels wechselte viel, um alle Spielerinnen zum Einsatz zu bringen und auch verschiedene Aufstellungsvarianten zu erproben. Dafür sind Testspiele da.

In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit konnte Görlitz den Rückstand konstant halten, da war bei den Bienen noch etwas Sand im Getriebe. Doch zum Ende des Spiels lief es wieder. Das schnörkellose und druckvolle Spiel zeigte Wirkung und der Sieg der Gäste war auch der Höhe nach verdient. Die Bienen gehen gut gerüstet in das schwierige Auswärtsspiel am ersten Spieltag in Markranstädt.

HCR: Ann Rammer (Tor), Ronja Nühse (Tor), Lara Tauchmann (9/1), Lara Steglich (8), Jasmin Eckart (6), Julia Mauksch (6), Marlene Böttcher (4), Leonie Meersteiner (4), Vanessa Huth (4/2), Jenny Lindner (2), Saskia Nühse, Tammy Kreibich, Heidi Cech, Isabel Wolff