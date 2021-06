Geld fÃ¼r Bautzener Ortsteile

University Of Montana Mfa Creative Writing ghostwriter service au write my paper cell essay research stem buy custom homework competency based resume format cheap critical analysis essay ghostwriting site gb conclusion paragraph for a research paper example cover letter for hr resume sample cover letter application professor copper sun essay college co op cover letter buy expository essay cheap analysis essay Das Pauschalengesetz klingt im ersten Moment ziemlich unspektakulär, für die Kommunen bedeutet es allerdings einen Geldsegen. Der Freistaat Sachsen stellt Kommunen Geld zur Verfügung, um den ländlichen Raum zu stärken. Diese finanziellen Mittel stehen den Städten und Gemeinden zur freien Verfügung.

Auch Bautzen profitierte von den Geldmitteln und erhielt in den Jahren 2018 bis 2020 jährlich 70.000 Euro. Für das Jahr 2021 konnten letztmalig 70.000 zur Verfügung gestellt werden.

Der Stadtrat beschloss, die jüngst geflossenen Geldmittel so zu verwenden: Jeweils 7.500 Euro gehen an die vier Bautzener Ortsteile Kleinwelka, Salzenforst, Stiebitz und Niederkaina. Mit dem Geld kann unter anderem das Vereinshaus in Kleinwelka renoviert werden. In Salzenforst wird in eine neue Sitzgelegenheit investiert. Stiebitz bekommt ein neues Spielgerät für den Spielplatz und in Niederkaina wird von dem Geld eine Geschwindigkeitsanzeige gekauft. Ebenso wird es neue Hinweisschilder und Info-Tafeln zum Hügelgrab Niederkaina geben sowie eine Granitmauer im Ortssteil saniert. Neben einem Zuschuss ans Schiller-Gymnasium zur Ausrichtung des 150-jährigen Jubiläums und eine finanzielle Unterstützung der Sternwarte werden die übrigen 35.000 Euro für die Deckung der Coronamehrausgaben genutzt.