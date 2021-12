Gegen Rechtsextreme & Corona-Leugner

Friedenslicht als Zeichen der Hoffnung

Thürmsdorf. Am 12. Dezember erreichte das Friedenslicht aus Bethlehem die Sächsische Schweiz. Dieses wird seit 1986 jedes Jahr vor Weihnachten von einem Kind in der Jesu-Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet. Per Flugzeug wird das Feuer anschließend in einer explosionssicheren Lampe nach Wien gebracht. Von dort wird es in über 30 europäische Länder verteilt. Seit 1994 bringen es Pfadfinder von Wien nach Deutschland, wo es dann in über 500 Orten erleuchtet. So auch in der Sächsischen Schweiz. Traditioniell erreicht das Friedenslicht aus Bethlehem am dritten Adventswochenende die Malerwegskapelle in Thürmsdorf. Es ist schon das fünfte Mal, dass sich das Licht auf die über 3.000 Kilometer lange Reise aus Bethlehem in die Sächsische Schweiz gemacht hat. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes soll an die weihnachtliche Botschaft erinnert werden. Außerdem will man mit der Aktion die Friedensbotschaft verbreiten. Die Ankunft des Lichtes aus Bethlehem ist mit einem kurzen ökumenischen Gottesdienst im ehemaligen Biedermann-Mausoleum nahe dem Thürmsdorfer Schloss gefeiert worden. Nach einer kurzen Andacht und Worten des Nachdenkens von Struppens Pfarrer Andreas Günzel an der Alexander-Thiele-Aussicht gingen zahlreiche Familien in die geweihte Wanderkapelle und entzündeten dort das Licht ihrer eigenen Kerzen und Laternen und nahmen es mit nach Hause in ihre Häuser. „Haltet Frieden untereinander", betonte Pfarrer Andreas Günzel. „Wir haben Frieden nötiger denn je – vor allem untereinander", stellte der Geistliche fest. Das Friedenslicht symbolisiere den Frieden Gottes, der durch das Kind in der Krippe zu Weihnachten in Welt gekommen ist. Bei dem kurzen Gottesdienst oberhalb des Elbtales auf Thürmsdorfer Flur waren auch Pfarrer Jörg Humboldt (Langenhennersdorf, Rosenthal-Bielatal) sowie Schwestern der katholischen Familienferienstätte St. Ursula Naundorf mit dabei. So brachte es Pfarrer Günzel beispielsweise in die Struppener Kirche, wo es auch abgeholt werden könne. Heilpraktiker und Physiotherapeut Heiner Kramm hatte das Friedenslicht, das auch als Zeichen der Hoffnung gilt, am Nachmittag des 12. Dezember vor der Jugendkirche in Dresden-Johannstadt entgegengenommen und mit in die Sächsische Schweiz gebracht. Die Friedenslicht-Aktion 2021 in Deutschland stand unter dem Motto: "Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet".

