FÃ¼r mehr Sicherheit in Bautzen sorgen

Als es in Bautzen 2016 zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen auf dem Kornmarkt kam, war es für Oberbürgermeister Alexander Ahrens höchste Zeit zu handeln. Nach den Ausschreitungen wurde erstmals eine Sicherheitsrunde aus Polizeikräften, Streetworkern, Securitykräften und dem Ordnungsamt in der Spreestadt einberufen.

Ziel war es, sich gegenseitig auszutauschen und die Zusammenarbeit zu verbessern. Die informelle Runde wurde in den Jahren mehrmals mit verschiedenen Personen erweitert. Auch Ladenbesitzer oder Verantwortliche aus anderen Initiativen können sich an der zweimal jährlich stattfindenden Runde beteiligen. »Es geht darum sich wechselseitig kennenzulernen und Probleme frühzeitig zu erkennen«, lässt Alexander Ahrens wissen. Der regelmäßige Austausch hat in der Stadt für mehr Sicherheit gesorgt und vor allem eins vorangetrieben: mehr Kommunikation untereinander.

Dass Probleme durch Reden und gegenseitiges Verständnis gelöst werden können, zeigt eine Geschichte, die vor Jahren auf dem Bautzener Theaterplatz passiert ist. So haben Jugendliche immer mal wieder nach 22 Uhr die Nachtruhe gestört. Ein Anwohner, der im Schichtdienst gearbeitet hat und als Notarzt tätig war, fühlte sich dementsprechend belästigt. In der Sicherheitsrunde angesprochen, vermittelten Streetworker ein gemeinsames Gespräch zwischen Jugendlichen und dem Anwohner. Nach dem daraus resultierenden Gespräch konnte am Theaterplatz fortan für Ruhe gesorgt werden.

Derzeitiger Schwerpunkt ist der Kornmarkt, auf dem nach wie vor große Menschenansammlungen und ein gewisses Konfliktpotenzial bestehen. Im Allendeviertel gibt es Probleme mit Vandalismus an einem Fußballplatz und im Gesundbrunnen möchte man ebenfalls gegen Vandalismus auf der Baustelle des Skaterparks vorgehen. »Für den Kornmarkt gibt es nach wie vor keine Patentlösung, aber die Situation hat sich in den Jahren deutlich verbessert«, findet der Oberbürgermeister. Lobend hervorheben möchte Alexander Ahrens die Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Bautzen: »Ich habe die gemeinsamen Gespräche immer als sehr gut und konstruktiv empfunden.«

Die Idee der Sicherheitsrunde stößt auf Zustimmung auch auf Landesebene und in einer anderen Kommune. Der Freistaat berät seit einigen Jahren in einer anberaumten Sicherheitskonferenz in Leipzig. Politische Vertreter aus der rheinland-pfälzischen Partnerstadt Worms waren begeistert von dieser Idee und übernahmen ein ähnliches Konzept in ihrer Stadt.