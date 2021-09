Freiwillige (Amateur)-TÃ¤nzer fÃ¼r BÃ¼hnenstÃ¼ck gesucht

In der Kultur- und Kunstszene sind die beiden Tanzpädagoginnen Jana Schmück und Anne Dietrich überregional bekannt. Anne Dietrich konnte bereits im 6700 Kilometer entfernten Indien auf der Bühne für Furore sorgen. Jana Schmück betreute europaweit künstlerische Projekte mit großer Resonanz. Zusammen sind sie verantwortlich für das TanzArt Atelier in Kirschau.

Die beiden Frauen möchten ein Bühnenstück realisieren, das gegen Ende Mai 2022 in Bautzen Premiere feiern darf. Das Bühnenstück heißt „Lets talk“ und soll auf die Polarisierung in der Gesellschaft und zunehmender Unfähigkeit zum Dialog aufmerksam machen. Der Titel "Lets talk" ist auch als Provokation zu verstehen, denn das miteinander reden findet gesellschaftlich nicht mehr statt. "Wir möchten mit dem Stück wieder ins Gespräch kommen, die Zwischentöne finden und uns auf die Suche begeben, wie aus der scheinbaren Unvereinbarkeit eine Form der sich ergänzenden Polarität entstehen kann", so die beiden Initiatoren.

Doch aufführen wollen die beiden Frauen das Bühnenstück nicht allein. Aus diesem Grund werden für das Bühnenstück noch 15 junge und ältere Personen gesucht, die auf der Bühne in Form eines Bewegungschores agieren sollen. Bewegungschor heißt im Grunde genommen nicht anderes, als sich nach den Vorgaben des Choreographen rhythmisch zu bewegen.

Wenn es nach den beiden Initiatoren geht, ist das Bühnenstück für jede Person im Alter zwischen 12 und 70 Jahren geeignet. Die Teilnehmer sollen offen für Tanz und Bewegung sein, Lust am Thema haben und am besten keine Tanzerfahrung mitbringen. Vor allem ältere Menschen sind bei diesem Projekt gern gesehen.

Interessierte Personen können am 18. September im TanzArt Atelier in Kirschau bei einem Schnuppertag teilnehmen. Dieser geht von 11 bis 14 Uhr.

Wer sich darüber hinaus schon bewerben möchte oder Fragen zum Projekt hat, darf sich unter: info@tanzart-kirschau.de melden. Bitte bei der Bewerbung Herkunft und Alter mit angeben.

TanzArt Atelier Schirgiswalde-Kirschau

Ansprechpartner: Jana Schmück, Anne Dietrich