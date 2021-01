Erste Zwillingsgeburt 2021

A International Economics Assignment Help provided by professionals. All kinds of papers will be done on time. Contact us and get your writing done straight away! Am 4. Januar haben auf der Geburtsstation im Lausitzer Seenland Klinikum Hoyerswerda Adam und Ezat als erstes Zwillingspärchen dieses Jahres das Licht der Welt erblickt. Um 14:17 Uhr kam Ezat mit einem Geburtsgewicht von 2.340 g zur Welt. Bruder Adam folgte eine Minute später und wog 2.775 g. Für eine Frühgeburt waren die beiden schon sehr kräftig. Die Mutter Noha Alaakad und die beiden Jungs sind wohl auf.

Als Perinatalzentrum können im Lausitzer Seenland Klinikum Frühgeburten ab der 32. Schwangerschaftswoche umfassend betreut werden. Neben Hebamme, Geburtshelfer und Kinderarzt ist auch jederzeit ein Narkosearzt einsatzbereit, so dass eine sichere und rasche operative Geburt jederzeit möglich ist.

Mit der Zwillingsgeburt ist auch der erste Kaiserschnitt für dieses Jahr zu verzeichnen. „Die Sectio-Rate lag bei uns im letzten Jahr bei 21 %" sagt die leitende Hebamme Sabine Waschulewski stolz. Der Durchschnitt in Sachsen liegt bei rund 25%. „Auch bei Beckenendlagen und Zwillingsschwangerschaften unterstützen wir die werdenden Mütter gern beim Wunsch nach einer vaginalen Entbindung", ergänzt Sabine Waschulewski.

Im vergangenen Jahr sind im Lausitzer Seenland Klinikum bei 593 Geburten 604 Kinder zur Welt gekommen (11 x Zwillinge). Davon waren 312 Jungen und 292 Mädchen. Über 80 % der Kinder wogen zwischen 2.500 g und 3.999 g; 85 Kinder brachten mehr als 4.000 g auf die Waage.

49 Kinder kamen vor der 37. Schwangerschaftswoche als Frühgeburten zur Welt. Der geburtenstärkste Monat war der August mit 66 Geburten, der Freitag war der Wochentag mit den meisten Geburten.