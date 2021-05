Die Region mitgestalten

creative ways to start an essay This Site For Uc custom thesis theme design how to write a character analysis essay ppt Was wäre eigentlich, wenn jeder der rund 300.000 Bewohner des Bautzener Landkreises pro Monat einen Euro für gemeinnützige Zwecke spenden würde? Dann, so die Rechnung von Tobias Jantsch, käme binnen eines Jahres ein hübsches Sümmchen zusammen. Genau genommen wären das 3,6 Millionen Euro. Viel Geld, mit dem man im Landkreis zahlreiche soziale und kulturelle Projekte fördern könnte, ergänzend zu den staatlichen Förderangeboten.

Als der Kamenzer Tobias Jantsch im Oktober des vorigen Jahres mit einigen Mitstreitern den Verein »Gemeinsam Zukunft Gestalten« gründete, hatte er diese Vision: dass mit Hilfe des Vereines die hier in der Region lebenden Menschen die Verantwortung für die Zukunft ihres Landkreises mit übernehmen sollen. Und dazu pro Monat wenigstens einen Euro spenden. »So könnten wir etwa sportliche und kulturelle Betätigung von Kindern und Jugendlichen fördern«, so der 38-Jährige.

Ihm und den anderen Vereinsmitgliedern, mittlerweile sind es schon rund 100, geht es auch darum, den Zusammenhalt unter den Menschen im Landkreis zu stärken. »Wir möchten die Solidarität fördern, das ist ja etwas, was in der heutigen Zeit zunehmend an Boden verliert«, so Vereinschef Jantsch. Und noch etwas strebt Jantsch an: »Wir wollen das hiesige Handwerk fördern.« Der Kamenzer betont, dass man sich auch als eine Alternative zu den oftmals bürokratisch überfrachteten staatlichen Förderprogrammen sehe.

Es ist ein ambitioniertes Ziel, das Jantsch verfolgt, der natürlich weiß, dass er nicht alle Landkreis-Bewohner von seiner Vision überzeugen kann. Dennoch: In diesen pandemischen Zeiten setzt er darauf, dass die Menschen enger zusammenrücken und sich gegenseitig unterstützen werden. Und dass sich der Blick wieder mehr auf die Heimat richtet, auf die Region. Und damit, so Tobias Jantsch, hoffentlich auch der Verein »Gemeinsam Zukunft Gestalten« in den Fokus der Landkreisbewohner gerät.

Jantsch ist im Übrigen optimistisch, was die Mitgliederanzahl anbelangt. Die könnte bis Ende des Jahres auf 20.000 anwachsen. Wer den Verein unterstützen will, kann dies mit einer Spende oder einer Fördermitgliedschaft.

Weitere Infos unter www.gzg-bautzen.de