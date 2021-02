Bierstadtfest 2021: Termin unter Vorbehalt

Best Can You Order Personal Narrative Paper In One Day service you can rely on. Cheap essays, research papers, term papers, dissertations. 30 Days Money Back 100% Plagiarism FREE „Insbesondere nach dem pandemiebedingten Ausfall unseres Festes im Vorjahr haben wir uns die Entscheidung für das aktuelle Jahr keinesfalls leichtgemacht. Auf unterschiedliche Weise haben wir in den letzten zwölf Monaten jedoch auch alle ein paar Erfahrungen im Umgang mit der insgesamt gänzlich neuen Situation sammeln können, die uns – zusammengetragen – nun aus heutiger Sicht mit den Vorbereitungen zum Fest beginnen lassen“, so Gerhard Lemm, Oberbürgermeister der Stadt Radeberg.

Aus diesen Erfahrungen heraus ist zum Beispiel die Verschiebung des Veranstaltungstermins von ursprünglich Anfang Juni auf Mitte Juli entstanden, und mit Blick auf die aktuelle Lage bewusst auch noch ein zweiter, wichtiger Zeitpunkt festgelegt worden. „Mitte Mai müssen und werden wir anhand der dann vorherrschenden Pandemielage final entscheiden, ob wir an den Vorbereitungen festhalten und unser Bierstadtfest tatsächlich durchführen können", so Lemm.

Auch Axel Frech, Geschäftsführer der Radeberger Exportbierbrauerei, bekräftigt mit seiner Aussage die jetzt gemeinsam getroffene Entscheidung. „Es ist kein Geheimnis, dass wir als Brauer zu denen zählen, die eine Lockerung der Schutzverordnungen nahezu herbeisehnen, denn ein Großteil von dem, was wir mit unserem Engagement und unserem Produkt zum Lebensgefühl und den Begegnungen vieler Menschen übers Jahr beitragen, konnte schon seit Langem nicht mehr stattfinden. Doch bei aller Vorfreude auf hoffentlich bald wieder Kommendes: Unsere Verantwortung, auch jedem Einzelnen gegenüber, wird Vorrang haben. Mit diesem Blickwinkel werden wir auch alle Aspekte zur finalen Entscheidung Mitte Mai genauestens prüfen, aber bis dahin erstmal ordentlich mit anpacken".

Veranstaltet wird das Bierstadtfest von Stadt, Gewerbeverein und Brauerei. Organisiert wird es von der Dresdner Agentur Schröder.