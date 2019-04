Beenden die Bienen ihre Negativserie?

Nach drei Auswärtsspielen am Stück ist der HC Rödertal wieder im heimischen Bienenstock gefordert. Zum vorletzten Heimspiel der Saison 2018/19 gastiert die HSG Gedern/Nidda am Samstag, 27. April, 17.30 Uhr beim HCR.

Präsentiert wird der Spieltag von der Sachsenmilch-Leppersdorf GmbH. Der große Familienspieltag beginnt bereits 14 Uhr. Fans, Familien und alle anderen Handballverrückten dürfen sich wieder auf eine aufgebaute Milchbar, die bereits letzte Saison für Begeisterung und kulinarische Leckerbissen sorgte, freuen. Außerdem dürfen sich unsere Gäste erneut beim Handball-Wurf-Speedtest miteinander messen. Jeder gemessene km/h ist mit 10 Cent dotiert. Je kräftiger der Wurf, umso mehr klingelt die Vereinskasse. Als besonderes Ostergeschenk erhalten Kinder bis 16 Jahre freien Eintritt zur Bundesligapartie.

Die Gastmannschaft von Christian Breiler stieg zur aktuellen Saison aus der 3. Liga Staffel Ost in die zweithöchste Spielklasse in Deutschland auf. Die HSG zählt zu den Abstiegskandidaten und belegt, aufgrund der Niederlage des HCR bei den Trierer Miezen, momentan mit 9:41 Punkten den letzten Tabellenplatz. Durch den Lizenzverzicht des TV Nellingen und dem damit verbundenen direkten Abstieg in die 3. Liga würde den Hessinnen der 14. Tabellenrang zum Klassenerhalt reichen. Diesen Platz belegt derzeit der SV Werder Bremen. Die Norddeutschen haben allerdings bereits acht Zähler Vorsprung. Der letzte Sieg gelang am 18. Spieltag vor heimischer Kulisse gegen VfL Waiblingen (25:20). Dementsprechend wartet die HSG seit acht Spielen auf einen Punkterfolg – ähnlich wie der HCR. „Im Hinspiel hatten wir besonders in der Anfangsphase große Probleme und lagen nach zehn Minuten mit 1:7 hinten. Die HSG hat acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und wird daher alles geben, um hier zwei Punkte mitzunehmen und die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Sie sind bestimmt bis in die Haarspitzen motiviert. Das wird ein schweres Spiel.“ sagt HCR-Trainer Frank Mühlner.

Beste Torschützin ist Rückraumspielerin Kristin Amos (162/72 Treffer). Kreisläuferin Leonie Nowak konnte auch bereits 94 Mal einnetzen. Auch die beiden Außenspielerinnen Kirsten Schindler (96/36 Treffer) und Isabell Schüler (73 Tore) sind äußerst torgefährlich.

HC Rödertal mit ordentlichen Sand im Getriebe

Seit dem Sensationssieg gegen die Kurpfalz Bären (28:27) warten die Rödertalbienen auf einen Punkterfolg und blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten. Besonders schmerzlich waren die beiden Niederlagen im Sachsenderby und bei den Trierer Miezen. „Nach fünf Wochen haben wir endlich wieder ein Heimspiel. Da dürfen wir nicht so auftreten, wie in den letzten Partien.“ mahnt HCR-Trainer Mühlner. Ohnehin ist es das vorletzte Heimspiel der Saison und damit auch die vorletzte Möglichkeit, vor eigenem Publikum zu glänzen. Deswegen fordert Bienen-Coach Mühlner auch von seiner Mannschaft: „Die Leute in Großröhrsdorf sind schon handballverrückt und unterstützen uns in jeder Lage. Das müssen wir auch mal zurückzahlen und ein ordentliches Ergebnis abliefern.“

Übertragung im Livestream

Das Spiel des HCR im heimischen Bienenstock wird, wie auch schon die vorherigen Heimspiele, im Internet via Livestream auf sportdeutschland.tv/hbf übertragen. Einschalten lohnt sich garantiert.

Florian Triebel