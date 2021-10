BaumaÃŸnahme in Bautzen

If you dont feel like writing a thesis paper, http://www.lions-stiftung.de/?dissertation-help-introduction paper. We offer the best service you can find. Das Tiefbauamt der Stadt führt in den nächsten Tagen eine Risssanierung auf den Asphaltstraßen im gesamten Stadtgebiet durch. Insgesamt betrifft das ca. 35.000 m Risse in den Fahrbahnen. Die Instandhaltungsarbeiten werden unter anderem auf der Neusalzaer Straße, zwischen Zeppelin- und Tzschirnerstraße oder auch auf dem Holzmarkt, inklusive der Parkplatzflächen, durchgeführt. Aufgrund dessen kann es zu kurzfristigen Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist geplant, dass die Instandhaltungsmaßnahme je nach Wetterlage in sieben Tagen abgeschlossen sein soll.

