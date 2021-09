Kretschmer übergibt Spenden

Sachsen. Die Spenden aus Sachsen, für die vom Hochwassser betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, hat Ministerpräsident Michael Kretschmer übergeben. Bisher kamen über 1,5 Millionen Euro zusammen.