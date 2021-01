Antragsfristen einhalten

WITH THE BEST Need For Environmental Conservation Essay SERVICE. On time delivery. Anonymous & Secure. Native experts with a Ph.D. degree. High quality guarantee. 10% discount for new customers . BUY ESSAY AND GET OUR COOL BENEFITS FOR FREE. Turn-it-in report. 1v1 consultanted writer. unlimited revision +50 words free. Profreading. Formatting. Customer support. Draft (if required) ORDER STEPS. 12+ years in academic Mit dem Jahreswechsel stehen für die Mitgliedsvereine im Kreissportbund Bautzen die Mitglieder-Bestandsmeldung, die Anträge zur Sportförderung und die Erstellung der Verwendungsnachweise an. Zur Orientierung sind einige Termine zu beachten.

Die Mitgliederbestandsmeldung kann unter www.verminet.de bearbeitet werden. Die Fixierung muss bis 31. Januar 2021 erfolgt sein.

Die Sportförderung Breitensportentwicklung Landessportbund Sachsen kann nach der Fixierung der Bestandsmeldung im VermiNet-Portal bearbeitet werden. Die Fixierung muss bis 31. Januar 2021 erfolgt sein. Danach kann der Antrag ausgedruckt, unterschrieben und im Original mit der »Anlage Übungsleiter« an den Kreissportbund Bautzen gesendet werden.

Das Antragsformular für die Sportförderung Landkreis Bautzen wurde den Vereinen bereits zugesendet. Es ist außerdem unter www.sportbund-bautzen.de abrufbar. Antragstermin ist auch hier der 31. Januar 2021 über den Kreissportbund Bautzen.

Die Verwendungsnachweise Landessportbund Sachsen sind im VermiNet zu erstellen, auszudrucken und unterschrieben bis 28. Februar 2021 an den Kreissportbund Bautzen zu senden. Bis zu diesem Tag müssen auch die Verwendungsnachweise des Landkreises Bautzen beim Kreissportbund Bautzen sein.

Um sich die Neuanschaffung von Großsportgeräten fördern zu lassen, können die Vereine ebenfalls einen Antrag im Verminet ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben sowie zusammen mit drei gleichwertigen Angeboten an den Kreissportbund Bautzen senden. Letzter Termin ist hier der 31. März 2021.

Bei Fragen rund um die Beantragung der Sportförderung 2021 oder der Erstellung der Bestandserhebung und Verwendungsnachweise stehen die Mitarbeiter des Kreissportbundes beratend zur Seite.

Aktuelle Bildungsangebote des Kreissportbundes

21.01.2021 – Willkommensveranstaltung für neue Vereinsvorstände/ Grundlagen des Vereinsrechts

28.01.2021 – Schulung zum Thema Verwendungsnachweisführung im Rahmen der Sportförderung

04.02.2021 – Schulung Vereinsrecht zum Thema »Die rechtssichere Mitgliederversammlung organisieren und durchführen«

08.02.2021 – Start Grundlehrgang in Bautzen (Ferienkurs)

24.02.2021 – Kinderschutz im Sportverein

25.02.2021 – Start Grundlehrgang Hoyerswerda

Anmeldung unter www.bildungsportal.sport-fuer-sachsen.de