Abschied vom Kunstverein

Keine Klosterweihnacht in diesem Jahr

Riesa. Die Riesaer Klosterweihnacht kann leider auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Mit dem Erlass der am Montag, 22. November, in Kraft getretenen Corona-Notfallverordnung des Freistaats Sachsen sind Weihnachtsmärkte generell untersagt. Das gilt auch für die bereits verkleinerte Klosterweihnacht mit Hygienekonzept. Keine Adventsbuden im Kloster Wie in allen sächsischen Städten waren auch in Riesa die Vorbereitungen schon weit vorangekommen. »Es ist bedauerlich, dass durch die Staatsregierung nun doch ganz kurzfristig die Absage erfolgte, nachdem die Weihnachtsmärkte wenige Tage vorher noch für durchführbar erklärt wurden«, so Oberbürgermeister Marco Müller. Sowohl der gesamte organisatorische Aufwand der städtischen FVG Riesa mbH als auch die Vorfreude der Menschen war nun leider doch umsonst. Da die FVG die Verträge mit den Händlern noch nicht abgeschlossen hatte, entstehen der Gesellschaft zumindest finanziell keine Nachteile. »Für die Händler selbst ist die Situation natürlich sehr ärgerlich und teilweise auch kritisch«, sagte der Oberbürgermeister. Hilfen für die Markthändler in Sicht Die betroffenen Händler der abgesagten Weihnachtsmärkte sollen Hilfen vom Freistaat bekommen. Im Wirtschaftsministerium teilt man mit: Die Veranstalter und Händler der abgesagten Weihnachtsmärkte haben Anspruch auf Überbrückungshilfen. Dafür soll es eine »Überbrückungshilfe 3 plus« für die Betroffenen geben. Für die Händler ließen sich darüber unter anderem die entstandenen Fixkosten abrechnen. Erstattet würden aber auch die Kosten für verderbliche Waren sowie Produkte, die nach der Weihnachtszeit nicht mehr zu verkaufen seien, unter anderem Lebkuchen, Kekse, Adventsstollen und Glühwein. Der Baum bleibt, Eisbahn unklar Der aufgestellte Weihnachtsbaum am Klostereingang bleibt natürlich stehen und wird in wenigen Tagen auch seine Beleuchtung erhalten. Der Aufbau der beliebten Eislaufbahn hinter dem Rathaus ist vom Betreiber vorerst gestoppt worden, so dass sie keinesfalls wie geplant am kommenden Samstag öffnen wird. „Wir werden aber sämtliche Möglichkeiten prüfen, unter welchen Voraussetzungen die Eisbahn in den kommenden Wochen vielleicht doch noch eröffnet werden kann“, so Marco Müller. Die Anlage bleibt vorerst im jetzigen halbfertigen Zustand stehen, bis eine Entscheidung gefallen ist. FVG schließt Einrichtungen Auch die meisten Einrichtungen der FVG müssen in diesen Tagen schließen. Sämtliche Veranstaltungen im Museum, Stadthalle »stern« und Sachsenarena fallen aus. Die Außenbereiche des Tierparks haben von 10 bis 16 Uhr mit der 3G-Regelung geöffnet. Die Bibliothek bleibt ebenfalls mit der 3G-Regel offen. Diese Notfallregelung gilt zunächst bis zum 12. Dezember und wird danach angepasst. Großenhain mit richtiger Entscheidung Bereits einige Tage vor der Notfallverordnung hatte Großenhain seinen Weihnachtsmarkt mit Rodelbahn und Budenzauber bereits abgesagt. (Stand 23.11.21)Die Riesaer Klosterweihnacht kann leider auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Mit dem Erlass der am Montag, 22. November, in Kraft getretenen Corona-Notfallverordnung des Freistaats Sachsen sind Weihnachtsmärkte generell untersagt. Das gilt auch…