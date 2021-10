Viel los am Wochenende

Radebeul

Dolce Vita heißt es am Wochenende (1. bis 3. Oktober) in Radebeul-Altkötzschenbroda. Der Weinherbst wartet mit Musik, Theater, Kunst und natürlich Wein auf. Die Darbietungen reichen von Schauspiel und Clownerie bis hin zu Figurentheater und Comedy. Dazu laden nationale und internationale Bands zum Tanzen ein. Für die kleinen Gäste gibt es eine Kinderkirmes auf den Streuobstwiesen. Außerdem dabei: Richard von Gigantikow und sein unverwechselbarer Skulpturengarten. Eintritt ist frei. Programm hier.

Meißen

Auch in Meißen wird von Freitag bis Sonntag der Wein zelebriert, allerdings in anderer Form als sonst. An 15 Stationen, verteilt im Stadtgebiet, freuen sich die Winzer und Künstler auf Gäste. Der Weinfestumzug findet dieses Jahr nicht statt. Hier geht´s zum Programm. Der Eintritt ist frei.

Großenhain

Tiere zum Anfassen, Landtechnik zum Fachsimpeln, Live-Musik für die gute Laune – das und noch viel mehr wartet auf die Besucher des Großenhainer Bauernmarktes am Sonntag in der Innenstadt. Auch an die Kleinen wurde gedacht, u.a. mit Riesentrampolin, Kreativangeboten, Ponyreiten und der Märchenerzählerin Jolanda. Zeit: 10 bis 18 Uhr.

Riesa

Am Samstag soll endlich wieder in Merzdorf getrödelt werden, und zwar für einen guten Zweck. Der beliebte Spenden-Trödelmarkt findet dieses Mal auf dem Gelände der Freizeitinsel statt. Zeit: 14 bis 22 Uhr. Mehr dazu hier.

Freital

In Freital steigt am Wochenende eine große Sause zum http://www.opernring.at/?bibliography-format-mla. By the way, if you like the work of any of our writers, you can enter his/her id, and this expert will be assigned to 100. Stadtgeburtstag. Freitag ab 18 Uhr wird auf einer Open-Air-Festveranstaltung die Geschichte der Stadt erzählt. Am Samstag präsentieren sich auf dem Neumarkt und im Windbergpark zahlreiche Vereine. Mit-Mach-Angebote sowie ein Bühnenprogramm mit Bands aus Freital und Umgebung laden ab 11 Uhr zum Verweilen ein. Am Abend gitb´s eine Lasershow und Musik von Jolly Jumper. Am Sonntag, ab 11 Uhr ist im Windbergpark ein kunterbuntes Kinderfest geplant. Höhepunkt ist die Jubiläumsparade entlang der Dresdner Straße. Start ist 14 Uhr. Es gibt keine Zutrittsbeschränkungen. Infos hier.

Dresden

Wer dieses Jahr doch noch das Dirndl oder die Lederhosen anlegen will, kann das dieses Wochenende tun. O'zapft is!" heißt es Samstag und Sonntag auf der Hofewiese. Das Landgut lädt zu den „Hofewiesn" ein – mit Freibier (Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 11 Uhr). Außerdem gibt´s Weißwurstfrühstück an beiden Tagen sowie Live-Musik und Kinderprogramm. Geöffnet: Samstag von 10 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 19 Uhr.

Gefeiert wird dieses Wochenende auch in der Innenstadt. Beim Need Literature Review Purdue? Our accounting tutors are available 24/7. Ask a accounting question now! Dresdner Stadtfest gibt es sieben Bühnen mit Programm. Mit dabei: Olaf Berger, Gunther Emmerlich und Pankow. Samstagabend stehen "Gestört aber Geil" und Sonntagabend "Purple Disco Machine" hinter den Turntables. Weitere Highlights sind das Mini-Dixieland, die Blauchlichtmeile, Theatershows und der Rummel. Bitte Hygieneregeln beachten!

Königstein

Am 2. Oktober bestimmen Kanonendonner und Schwarzpulverdampf das Geschehen auf der Festung Königstein. Beim „Kanonendonner über dem Elbtal“ zünden Hobby-Kanoniere verschiedene Nachbauten historischer Geschütze, und zwar 10, 11, 14 und 15 Uhr. „Es geht nicht nur ums Schießen“, erklärt Vereinspräsident Martin Hillebrand. „Wir möchten für die Besucher ein Zeitfenster öffnen, Geschichte lebendig und emotional erlebbar machen.“

Lichtenhain

Am Lichtenhainer Wasserfall ist am 2. und 3. Oktober ein buntes Herbsttreiben angesagt. Am Samstag tritt von 13 bis 17 Uhr die Band "Die Grenzgänger", die deutsch-tschechische Allround-Band von Pop bis Oldie, auf. Am Sonntag spielen die Sebnitzer Blasmusikanten von 13 bis 15.30 Uhr zünftige Blasmusik zum Schunkeln. Unterstützt wird das muntere Treiben von Reiner und seinen Luftballontieren sowie kulinarisch mit Grillspezialitäten, Federweißer & Zwiebelkuchen, Wildgerichte & Waldpilze, Suppen & Eintöpfe uvm. Eintritt frei.

Lohmen

Mit Feldbahndampf in den Herbst – das verspricht am Wochenende (Samstag und Sonntag) das Feldbahnmuseum Lohmen (Herrenleite 10). Jeweils von 10 bis 18 Uhr können sich große und kleine Besucher bei den Herbstfahrtagen dort umschauen. Den ganzen Tag über haben Besucher die Möglichkeit, mit dem Feldbahn-Personenzug zu fahren und Feldbahnzüge zu erleben. Eintritt (inkl. Mitfahrt): 4 Euro (Erwachsene), 1 Euro (Kinder).

Pfaffendorf

Freunde des Berggesangs aus Nah und Fern werden am Sonntag zum 28. Bergsingen am Fuße des Pfaffensteins willkommen geheißen. Von 14.30 bis 15.30 Uhr singt der Männerchor Sächsische Schweiz, Chor des Sächsischen Bergsteigerbundes im Königsteiner Ortsteil Pfaffendorf. Mit dabei ist eine Bläsergruppe der Sachsenländer Blasmusikanten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt frei. Spende für die Mitwirkenden erbeten.

Reinhardtsgrimma

An diesem Sonnabend beginnt das Abfischen am Dorfteich Reinhardtsgrimma, einem Ortsteil der Uhrenstadt Glashütte. Von 9 bis 15 Uhr ist der Fischzüchter Jürgen Weidig gemeinsam mit Helfern aus seiner Familie an der Hauptstraße beschäftigt, Fische mit Netz und Köcher zu fangen und an die Leute zu bringen: Lachsforellen (750 Gramm, Regenbogenforellen) aus dänischer Zucht, zig Dutzend Störe und einige goldfarbene Regenbogenforellen aus Dänemark sowie einige wenige Karpfen. Im Anschluss an das erste Abfischen der Familie Weidig veranstalten Feuerwehrleute ab 17 Uhr ein gemütliches „Fisch räuchern und grillen“ am Dorfteich.

Altenberg

Die Erzgebirgsstadt würdigt am Sonntag den Tag der deutschen Einheit mit einem bunten Familienfest auf dem Platz vor dem Bahnhof mit der Tourist-Information. 10.30 Uhr geht’s los. Gleich zu Beginn wird die der neuen "Haamit-Ecke" in der Tourist-Information eingeweiht. Den ganzen Tag über wartet Musik und Unterhaltung mit DJ Small auf Besucher, gibt es Kutschfahrten durch Altenberg, können Mineralien gewaschen und das Bergmannsdiplom abgelegt werden. Außerdem hat die Jugendfeuerwehr Spiel und Spaß vorbereitet, will eine Kräuterzauberei verblüffen. 10.30 und 13.30 Uhr starten Wanderungen in die Pinge. Dabei können Kinder auf Schatzsuche gehen. Ab 11 Uhr unterhält die Rehefelder Schalmeienkapelle mit einem musikalischer Frühschoppen. 15 Uhr will der Dippoldiswalder Alleinunterhalter Wolfgang Franke Kinder mit einem Programm in seinen Bann ziehen. 16 Uhr gibt das Erzgebirgs-Duo Michl & Petsch ein Konzert. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen das Team der Waldschänke "Altes Raupennest", die Altenberger Jäger sowie K+K Hinze. Eintritt frei.

Neukirch

Beim 32. Töpferfest in Neukirch werden vom 2. bis 3. Oktober circa 80 Töpfer aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet. Neben der vielfältigen Warenpräsentation sorgen einige Unterhaltungshöhepunkte für Stimmung an der Töpferei Lehmann, die das traditionelle Töpferfest in gewohnter Manier vor den eigenen Werkstoren veranstaltet. Auch der traditionelle Töppellauf steht auf dem Plan. Ausführlich hier.