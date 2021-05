Spremberg ist eine Â»Engagierte StadtÂ«

Dissertation Writing Services Sri Lanka Professional Cv - Online Research Paper Writing Company - We Help Students To Get Professional Essays, Research Papers and up to Dissertations For Engagierte Städte entstehen dort, wo sich überzeugte Menschen aus gemeinnützigen Organisationen, der öffentlichen Verwaltung und Unternehmen gemeinsam dafür einsetzen, gute Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung vor Ort zu schaffen. Aus diesem Grund entschied man sich im März 2021 in gemeinsamer Zusammenarbeit des Vereins Jugend & Soziales e.V., der Citymanagerin Madlen Schwausch von der ASG Spremberg GmbH sowie der Stadt Spremberg beim Interessenbekundungsverfahren zu bewerben.

Mit Erfolg. »Wir freuen uns sehr, das Spremberg unter den 49 Bewerbungen von der Jury ausgewählt wurde und nun bis 2023 Teil des bundesweiten Netzwerkprogramms Engagierte Stadt ist« so Citymanagerin Madlen Schwausch. »Die Stiftung ermöglicht uns langfristig eine lebendige Engagementstrategie in Spremberg zu entwickeln« fügt Alexander Fritzke vom Verein Jugend & Soziales e.V. hinzu.

Vom 13. Januar bis zum 10. März 2021 waren Städte, Gemeinden und Stadtteile eingeladen, sich zu bewerben und dem Netzwerk anzuschließen. Insgesamt sind 49 Bewerbungen aus allen Ecken Deutschlands eingegangen. Eine Jury wählte Spremberg unter 28 weiteren Bewerbungen aus, die nun als neue Engagierte Städte aufgenommen werden.

Das Netzwerk wächst somit erstmals auf 100 Engagierte Städte in Deutschland an. Sie haben den Aufbau und die Weiterentwicklung von nachhaltigen Engagementstrukturen zum Ziel. In neuen Kooperationsformen arbeiten »Engagierte Städte« daran, dass sich immer mehr Bürger*innen aktiv einbringen und Zivilgesellschaft, öffentliche Hand und Wirtschaft die gesellschaftlichen Herausforderungen und Fragen vor Ort gemeinsam angehen.