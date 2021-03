Mannschaftstransportfahrzeug übergeben

Weitere Testzentren

Meißen. +++ Update 29. März, 15.35 Uhr +++ Auch in Coswig geht am Mittwoch, 31. März, ein Corona-Testzentrum an den Start. Es darf nur von symptomfreien Bürger betreten werden. Das Testzentrum befindet sich im ehemaligen Empfangsgebäude des Fachkrankenhauses Coswig an der Neucoswiger Straße 21. Betreiber ist die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.. Getestet wird Montag von 8 bis 16 UhrDienstag von 8 bis 13 Uhr & 15 bis 18 UhrMittwoch von 8 bis 16 UhrDonnerstag von 10 bis 14 Uhr & 16 bis 20 UhrFreitag von 8 bis 13 UhrSamstag von 8 bis 13 Uhr An Sonn- und Feiertagen ist geschlossen. Wer ehrenamtlich im Testzentrum mitarbeiten will, kann sich bei den Johannitern melden (03523/53577-22 oder bewerbung.meissen-mittelsachsen@johanniter.de) +++ Erstmeldung +++ Im Landkreis Meißen haben weitere Testzentren ihren Betrieb aufgenommen. Seit der letzten Mitteilung neu dazugekommen sind das Testzentrum Alberttreff sowie die Apotheke am Kupferberg in Großenhain, die Moritzapotheke in Meißen, die Apotheke am Westbahnhof in Radebeul und die Galeria Apotheke in Riesa. Weitere Testzentren sind in Vorbereitung, von daher lohnt sich ein Blick auf die Internetseite des Landkreises unter http://www.kreis-meissen.org/15946.html, die regelmäßig aktualisiert wird. Jeder Bürger kann sich einmal wöchentlich kostenlos testen lassen. (pm/Landratsamt Meißen)