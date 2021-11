LAGA-Verein lÃ¤dt zum Herbstputz

Mobiles Impfteam in Löbau

Löbau. Das mobile Impf-Team des Deutschen Roten Kreuzes macht am 4. November wieder in Löbau Station. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr besteht im Stadthaus am Altmarkt 17 („Goldenes Schiff") die Möglichkeit, sich die Erst- und Zweitimpfung verabreichen zu lassen. Ebenfalls wird die Auffrischungsimpfung zum Schutz vor dem Coronavirus angeboten. Die Impfungen sind kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Bürgerinnen und Bürger sollten ihre Ausweisdokumente, ihre Krankenversicherungskarte und, wenn vorhanden, den Impfausweis dabei haben. Der Zugang zum Stadthaus ist barrierefrei. Bei der Impfaktion stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung. Nächste Impftermine in Löbau: Donnerstag, 2. & 30. Dezember