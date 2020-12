Zu Weihnachten Ã¼ber den Tellerrand geschaut

best research paper websites College Admission Paper For Sale Wristbands Uc people helping people credit union essay what can i do my essay on Das Weihnachtsfest ist in aller Welt ein Familienfest, aber nicht alle können das Fest so genießen, wie es sein sollte. Das gilt besonders für Menschen, die in Not geraten sind und sich auf die Hilfe der Cottbuser Tafel verlassen müssen. Aber nicht nur Menschen geraten in Not, auch viele Tiere verlieren aus verschiedenen Gründen ihr Zuhause und landen im Tierheim.

Damit diese unangenehmen Lebenssituationen von Mensch und Tier einigermaßen erträglich sind, bedarf es nicht unerheblicher finanzieller Mittel, um zu helfen. Trotz der zurzeit schwierigen Situation durch Lockdown und Schließungen in der Gastronomie haben sich die Brüder Cheropoulos, die das Restaurant »Der Grieche in Sielow«, in Cottbus in der Sielower Chaussee 59b etwas Besonderes ausgedacht: »Wir sammeln in einer Spendenbox Geld für die Cottbuser Tafel und das Tierheim«, beschreibt der jüngste der drei Brüder, Rafail Cheropoulos, die Idee. »Da wir zurzeit nur Außer-Haus-Speisen anbieten dürfen, tun wir einen Euro von jeder Bestellung in eine Spendenbox, die wir auf unserem Tresen abgestellt haben«, beschreibt er die Aktion. »Natürlich ist es jedem Kunden selbst überlassen, bei der Abholung seiner Bestellung noch etwas mehr in die Box zu werfen«, fügt Rafail Cheropoulos lächeln hinzu.

Die Spendenaktion läuft noch bis zum 23. Dezember, dann wird die Spendensumme ausgezählt. Damit aber nicht genug: Damit es sich lohnt, verdoppeln die Brüder Cheropoulos die gespendete Summe: »Der Betrag, der dann zusammenkommt, wird zu gleichen Teilen an die Tafel und das Tierheim in Cottbus verteilt.«

Seit dem Jahr 2007 wird das Restaurant »Der Grieche in Sielow« von Ioannis Cheropoulos gemeinsam mit seinen beiden Brüdern Vasileios und Rafail geführt. Schon von Weitem sieht man das in Blau-Weiß gehaltene Gebäude mit einem kleinen Weinberg aus echten Weinstöcken vor der Tür. Im Restaurant erlebt der Gast dann ein Stück Griechenland, das entsprechend der Jahreszeit weihnachtlich dekoriert ist. Dass das Restaurant in Cottbus und der Umgebung mehr als nur ein Geheimtipp geworden ist, zeigt, dass die Gäste auf das leckere Essen nicht verzichten wollen und den Abholservice rege nutzen.

Sogar mit dem Wohnmobil fahren die Stammkunden vor und genießen Essen und Ambiente des »Griechen in Sielow«. Das freut natürlich die Gastronomen, denn sie wissen, was sie an ihren Gästen haben: »Wir wünschen allen ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest und hoffen, dass wir uns im neuen Jahr alle gesund wiedersehen«, so die herzlichen Grüße der Brüder Cheropoulos.