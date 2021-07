Unfall am Stadtrang

Betrugsmasche: Doris lockt mit Kuchen

Betrüger haben am Dienstagmittag bei zwei Seniorinnen in Reichwalde und Weißwasser angerufen. Bei einer 70-Jährigen in Reichwalde meldete sich ihre vermeintliche Bekannte Doris. Doris sei gerade in Weißwasser unterwegs und würde Kuchen für einen Spontanbesuch mitbringen. Bei der Gelegenheit hätte sie gerne 30.000 Euro für einen kurzfristigen Hauskauf. So viel habe die Senioren jedoch nicht, wie sie der Anruferin erklärte. Die wiederum hakte weiter nach, wollte wissen, wieviel Geld im Haus sei, wieviel auf dem Konto und ob es Schmuck gäbe. Die Angerufene wurde stutzig, legte auf und rief die Polizei. Einen ähnlichen Anruf erhielt eine 81-Jährige in Weißwasser. Eine unbekannte weibliche Stimme gab sich ebenfalls als Bekannte aus, sei in Geldnot und würde in zwei Stunden zu Besuch kommen. Die Seniorin hatte für die Höhe der geforderten Summe wenig Verständnis, das Gespräch geriet ins Stocken und wurde beendet. Anschließend telefonierte die Geschädigte mit ihrer „echten" Bekannten, wobei ihr der Betrugsversuch auffiel.In beiden Fällen entstand den Angerufenen kein Schaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.