»Tausch oder Täuschung - Welchen Wert haben Dinge wirklich?«

Nach der erforderlichen Anmeldung unter der E-Mail-Adresse kinderuni@b-tu.de wird ihnen der Link für den Zugang zur Vorlesung übersandt.



Diese Vorlesung der Kinderuni für die Teilnehmenden am Zentralcampus Cottbus halten die Diana Häusler, Akademische Mitarbeiterein, und Stefan A. Uhlich, Fakultätsreferent der Fakultät Wirtschaft, Recht und Gesellschaft am Donnerstag, 21. Januar, um 15 Uhr und um 17.15 Uhr. Anmeldungen beziehungsweise Rückfragen erfolgen unter der E-Mail-Adresse heike.postelt@b-tu.de sowie unter Telefon (03573) 85-280.



Am Samstag, 23. Januar, um 11 Uhr beginnt diese Vorlesung für die Teilnehmenden der Kinderuni am Campus Senftenberg. Anmeldungen beziehungsweise Rückfragen erfolgen unter der E-Mail-Adresse kinderuni@b-tu.de sowie unter Telefon (03573) 85-335 und 85-280.



Für den kindgerechten Einstieg in die Problematik wird mit einem bekannten Märchen der Gebrüder Grimm gesorgt: Hans hatte sieben Jahre bei seinem Meister gedient. Dieser gab ihm zum Dank für seine treuen und ehrlichen Dienste einen Klumpen Gold. Mit diesem Klumpen brach Hans auf, um zu seiner Mutter zurückzukehren. Aber der Weg war beschwerlich und der Klumpen schwer. Und so tauschte Hans den Klumpen Gold gegen ein Pferd. Das Pferd jedoch war störrisch, so tauschte er es gegen eine Kuh, diese dann gegen ein Schwein, das Schwein gegen eine Gans, die Gans gegen Steine …

Der Tauschhandel ermöglichte Hans immer, das zu bekommen, was er wollte, und loszuwerden, was er nicht wollte. Allerdings scheinen dies alles keine guten Geschäfte für Hans gewesen zu sein, da der Wert des neuen Gutes geringer war, als der des alten. Wurde er über den wahren Wert getäuscht?



Diana Häusler Stefan A. Uhlich werden in der Kinderuni-Vorlesung dieser und weiteren spannenden Fragen nachgehen, die Einblicke in das wirtschaftliche Handeln von Menschen geben.

Hintergrund

Kinder-Vorlesungen sollen frühzeitig das Interesse an der Lösung naturwissenschaftlicher und weiterer Fragestellungen wecken, Kindern die Möglichkeit geben, das Flair einer Universität zu erleben. Die BTU Cottbus–Senftenberg vermittelt auf kindgerechte, spannende Art und Weise Lösungsansätze für naturwissenschaftliche Phänomene des Alltags und schafft damit prägende Erlebnisse und Erfahrungen, die insbesondere auch die Hemmschwelle zu einer Universität abbauen sollen.

Weitere Informationen zur Kinderuni und den anderen Angeboten der BTU Cottbus–Senftenberg für Kinder und Schüler: www.b-tu.de/unileben/kinder-und-schueler

(PM/BTU Cottbus-Senftenberg)