Superheldinnen an der BTU– am Limit und über Grenzen hinaus?

Alle Interessierten innerhalb und außerhalb der BTU sind herzlich zu den Veranstaltungen eingeladen und können sich ab Donnerstag, 4. März, über https://btu.expo-ip.com/ anmelden.

Wir schreiben das Jahr 2021 - doch die Anforderungen, mit denen Frauen sich konfrontiert sehen, werden nicht weniger. Sie werden in Zeiten des schönen Scheins auf Social Media und einer kapitalistischen Wettbewerbslogik mehr.

Beruflich erfolgreich soll die Frau sein – aber zugleich kooperativ und rücksichtsvoll, eine fürsorgliche Mutter – aber bitte kein Helikopter, eine gute Köchin – aber bloß nicht dick, eine verständnisvolle Partnerin – aber auch Zeit für andere haben. Dabei soll sie immer gut aussehen und sich fit halten (Sichtbare Folgen von Krankheit, Armut, Flucht, Gewalt, Sorgen usw. sind nun mal nicht sexy). Gern wird die Frau, die all das schafft, ohne dass es ihr anzusehen ist, mit Titeln wie “Powerfrau” und “Superheldin” versehen. Was als Auszeichnung gedacht ist, macht die eigentliche Problematik gesellschaftlicher Erwartungshaltungen deutlich: Nur wer permanent an Grenzen geht und darüber hinaus, ohne dass es ihr anzumerken ist, wird als vollwertige Frau angesehen.

Mitarbeiterinnen geben virtuelle Einblicke in ihren Arbeitsalltag an der Universität. Im Rahmen eines Online-Events diskutieren Frauen aus verschiedenen Bereichen der BTU über Realitäten des Frauseins im Hochschulbetrieb, über stereotype Gender-Klischees und über die Frage, wozu der internationale Frauentag heutzutage dienen kann und soll.

Auf einen Blick – Online-Veranstaltungen der 31. Brandenburgischen Frauenwoche vom 4. bis 22. März 2021 an der BTU Cottbus–Senftenberg:

Live Podiumsdiskussion, Montag, 8. März, 11 bis 13 Uhr

Live Workshop kreatives Schreiben, Freitag, 12. März, 9 bis 11 Uhr

Digitale Porträts

BTU Rundgang

Ideenboard

Begegnungsbereich

Gesprächspartnerinnen der Online-Podiumsdiskussion: