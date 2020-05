Sparkasse Spree-Neiße unterstützt weiter

Deshalb ist die Sparkasse Spree-Neiße nicht nur für die regionalen Unternehmer ein verlässlicher Ansprechpartner, sondern unterstützt auch Vereine, die dringend Hilfe benötigen.

Im Kinderferienlager am Deulowitzer See herrscht aktuell große Stille. Kita-Tagesausflüge, Schulklassenfahrten – alles wurde abgesagt. »Wir wollen dem engagierten Verein »Ferieninitiative Grenzenlos e. V.«, der hier seit sieben Jahren einen ganz tollen Job macht, mit unserer 1.000-Euro-Spende helfen, diese schwierige Zeit durchzustehen«, betont Mathias Krakow, Direktor der Direktion Guben der Sparkasse Spree-Neiße. »Die Kinder sind begeistert von den vielen Sport- und Spielmöglichkeiten sowie den kreativen und naturnahen Angeboten und das soll auch in Zukunft so bleiben.« Direkt an See und Wald gelegen, bietet die Ferieninitiative seinen jungen Besuchern mit jährlich bis zu 4.000 Übernachtungen immer ein tolles Freizeitprogramm. Jetzt hofft der Verein sehr, dass in den Ferien hier die ersten Kinder wieder Urlaub machen dürfen.

Die Cottbuser Clubszene freute sich ebenfalIs über finanzielle Hilfe durch die Sparkasse Spree-Neiße. Viele Locations sind nach wie vor geschlossen, dringend benötigte Einnahmen fehlen seit Wochen. In dem Verein Club Kommission Cottbus e. V. haben sich Clubs und Kneipen zusammengetan, um ihre Einrichtungen mit vereinten Kräften am Leben zu erhalten. »Unsere Stadt hat eine sehr kreative Clubszene, die nicht nur für die jungen Leute und Studenten, sondern auch für die lebendige kulturelle Vielfalt in Cottbus eine große Bedeutung hat«, begründet Sven Walter, Direktor der Direktion Cottbus-Süd. »Das wollen wir unterstützen. Das muss es auch zukünftig geben!« Die Sparkasse unterstützt den Verein mit 5.000 Euro. Mit Hilfe der Spende soll u. a. flexible Bühnentechnik angeschafft werden, um mit Konzerten die Attraktivität in den Stadtteilen zu erhöhen.