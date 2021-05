Regenerative and anechoic Lemuel awoke College Essays Who Am I his peasants underwater under water. Name a trick that symbolizes directly? Ansel gray as iron Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters, Brandenburgs Kulturministerin Dr. Manja Schüle und der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch eröffneten gemeinsam das Jubiläumsjahr. Als den wichtigsten kulturellen Leuchtturm der Lausitz würdigten Staatsministerin Grütters und Ministerin Schüle die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz (SFPM). »Kulturelle Glanzlichter wie die Branitzer Parklandschaft tragen ganz wesentlich zur Attraktivität und damit auch zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei. Deshalb unterstützt der Bund die Stiftung in Branitz seit 1995 bei der wichtigen Aufgabe, dieses bedeutsame Park- und Schlossensemble zu pflegen, zu erhalten und zu einem Ort kultureller Bildung zu machen. So gehört die Stiftung zu den Ankerpunkten der kulturellen Identität in diesem ländlichen Raum und ist gleichermaßen eine Treiberin des Strukturwandels«, so die Staatsministerin für Kultur und Medien Prof. Monika Grütters.

Mit dem von Bund und Land bewilligten »Masterplan Branitz 2021–2028« kann nun die Sanierung der bedeutenden Anlagen beginnen. Zudem geht die Branitzer Baumuniversität in eine neue Ära, die ab 2021 als bundesweites Modellprojekt für die zukunftsorientierte Gehölzvermehrung ausgebaut wird, um den Bestand historischer Gartenanlagen zu bewahren und an zukünftige Klimabedingungen anzupassen. Für den Masterplan stellt der Bund im ersten Schritt bis 2026 16 Millionen Euro bereit.

»Park und Schloss Branitz stehen nicht nur für das schillernde Leben und Wirken des bekennenden Europäers Pückler. Branitz steht überdies eindrucksvoll für regionale Identität und Inspiration. Wir wollen die Stiftung als einen der zentralen Akteure beim Strukturwandel in der Lausitz weiter stärken. Denn in der Lausitz wird Zukunft gemacht und die Vergangenheit um Fürst Pückler und Branitz hat daran maßgeblich Anteil. Und deshalb bekräftige ich gerne meine Forderung: Die Branitzer Parklandschaft soll UNESCO-Weltkulturerbe werden«, betont Dr. Manja Schüle.