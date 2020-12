Kinderuni und SchÃ¼leruni online erleben

I want an expert to How To Do Your Homework On Stocks Let us our writers know about your wish and theyll create a great paper for you. Our company has been in the market of writing services for long already. Believe that we know everything about the worries you may have. We are here to ensure you that each request Write my dissertation for me is completed by a well-educated writer. Not Die BTU Cottbus–Senftenberg lädt am Samstag, 12. Dezember, um 11 Uhr zur Online-Vorlesungen der Kinderuni mit Prof. Simone Schröder, die an der Universität den Studiengang Instrumental- und Gesangspädagogik leitet, ein. Schüler der dritten bis sechsten Klassen sind herzlich eingeladen. Das Thema ist: Wie stark ist nicht dein Zauberton – Mozart und »Die Zauberflöte«. Anmeldungen unter der E-Mail-Adresse kinderuni@b-tu.de sind erforderlich.

Weitere Informationen unter www.b-tu.de/unileben/kinder-und-schueler/kinderuni-in-cottbus

Am Samstag, 12. Dezember, um 12.30 Uhr hält Prof. Dr. Jan-Heiner Küpper, Direktor des Instituts für Biotechnologie, im Rahmen der Schüleruni/Science Academy die Online-Vorlesung »Kann man mit biotechnologischen Verfahren das Klima schützen?« Schüler der siebenten bis 13. Klassen sind herzlich eingeladen. Anmeldungen unter der E-Mail-Adresse schueleruni@b-tu.de sind erforderlich.

Weitere Informationen unter: www.b-tu.de/unileben/kinder-und-schueler/science-academy/startseite